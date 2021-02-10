OnePlus Open: инсайдеры прочат крепче шарнир чем у Galaxy Fold 5 при более низкой цене

133

верим?

Компания OnePlus в скором времени представит свой первый складной смартфон OnePlus Open. Согласно слухам, у него будет более надежный шарнир, чем у флагманского Galaxy Fold 5 от Samsung.

Инсайдер Макс Джамбор сообщил, что OnePlus Open прошел большое количество тестов и выдерживает не менее 400 тысяч циклов открытия-закрытия без повреждений. В то время как Samsung заявляет о 200 000 циклах для Galaxy Fold 5. Тем не менее, Samsung эту цифру занижает, ведь Flip в стресс-тесте выдержал более 400 000 гибок, а заявляли около 200 000.

Ожидается, что OnePlus Open будет представлен в сентябре-октябре по цене около $1500. Это примерно на 20% дешевле Galaxy Fold 5 с ценой $1870.

OnePlus Open будет иметь более обычный формфактор дисплеев, чем конкурент от Samsung, не столь вытянутый, а более похожий на классический смартфон в сложенном состоянии, и более похожим на формфактор планшетов в разложенном. В частности, внутренний экран 7,8" 2268x2240 пикселей и внешний 6,3" 1116x2484 пикселей. К примеру, Fold 6 имеет внутренний дисплей всего на 6 дюймов с разрешением 904х2176. Также ожидается более мощный Snapdragon 8 Gen 2, 16 Гб оперативной памяти, 256 Гб памяти, аккумулятор емкостью 4800 мАч и неплохо камера как для сложенных смартфонов.

Источник: phonearena