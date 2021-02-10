OnePlus Open может потеснить Pixel Fold как самый тонкий складной смартфон, но есть нюанс.

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Есть над чем задуматься

19 октября состоится анонс сложного смартфона OnePlus Open. По последним утечкам, он может стать самым тонким сложным смартфоном на рынке США, опередив Pixel Fold от Google.

Google активно рекламирует Pixel Fold как "самый тонкий сложный смартфон в мире" (но с примечанием на то, что только в странах, где он официально представлен), с толщиной 5,8 мм в разложенном состоянии. Однако, по слухам, OnePlus Open будет еще тоньше.

Инсайдеры сообщают, что OnePlus может заявить, что их сложный смартфон – самый тонкий на Американском рынке. Хотя пока неизвестны точные габариты, но если это правда – это серьезно пошатнувшаяся маркетинговая кампания Pixel Fold. Однако, стоит не забывать о смартфоне от Honor, который еще более тонкий, чем Pixel, и вот здесь уже может развернуться серьезная битва.

Ожидается, что OnePlus Open получит экран на разложение, поддержку 67Вт зарядки, 512 ГБ памяти, 16 ГБ ОЗУ и OxygenOS 13. Стоимость составит около 1700 долларов.

Итак, 19 октября узнаем, удастся ли OnePlus сбросить Pixel Fold и Honor Magic с пьедестала тончайшего сложного смартфона. С нетерпением ждем презентации

Источник - 9to5google