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Всем привет! Сегодня мы хотим рассказать вам о еще одном смартфоне на рынке складных гаджетов, а именно об OnePlus Open.

Мы сравним его с более опытными конкурентами и расскажем вам обо всех причинах, как для похвалы, так и для «хейта» в его адрес. Узнаем, что же такого уникального предлагает компания из Поднебесной, чтобы склонить потенциальных покупателей на свою сторону. А также расскажем обо всех трудностях, с которыми вы можете столкнуться в процессе использования этого чуда техники.

Сразу хотим вас предупредить, что нам, к сожалению, не удалось получить этот телефон, поэтому для создания этого обзора мы обработали не одну статью наших «западных» коллег.

OnePlus Open – удачный дебют?

Технические характеристики

Распаковка

Дизайн, качество сборки

Дисплей

﻿Внешний экран

﻿Камеры

﻿Производительность

﻿Программное﻿обеспечение

﻿Автономность

﻿Цена и Выводы

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Технические характеристики

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Параметр OnePlus Open Матрица: LTPO3 Flexi-fluid AMOLED Диагональ экрана: 7.82 дюйма, 196.7см 2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 89.6% Разрешение экрана: 2268 x 2440 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 120 Гц, пиковая яркость – 2800 нит, плотность пикселей – 426 ppi Операционная система: Android 13, OxygenOS 13.2 Процессор: 4-нанометровый Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 Количество ядер: Одно ядро Cortex-Х3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-А715 с тактовой частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Adreno 740 Варианты памяти: 16/512 Гб Основная камера: Главный модуль: разрешение 48 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 24 мм, размер матрицы 1/1.43", размер пикселя 1.12µm, multi-directional PDAF (фазовый автофокус), OIS (стабилизация изображения) Сверхшироугольный модуль: разрешение 48 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 14 мм, угол обзора 114˚, размер матрицы 1/2", размер пикселя 0.8µm, PDAF Телеобъектив: разрешение 64 Мп, диафрагма f/2.6, сенсор 70 мм, размер матрицы 1/2", размер пикселя 0.7µm, PDAF, OIS, 3x оптический зум Запись видео 4K@30/60fps, 1080@30/60/120/240/480fps, Стабилизация изображения gyro-EIS, HDR 10+, Dolby Vision Фронтальная камера: Островная (в дисплее): Разрешение 20 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 20 мм, размер матрицы 1/4", размер пикселя 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS Вторая камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 22 мм, размер матрицы 1/3.14", размер пикселя 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS Запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, Электронная стабилизация изображения gyro-EIS Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, USB Type-C 3.1 Звук: Стерео Аккумулятор: 4805 мАч, несъемный Мощность зарядки: 67 Вт Беспроводная зарядка: Нет Размеры: Закрыто: 153.4 x 73.3 x 11.7 мм Открыт: 153.4 x 143.1 x 5.8 мм Вес: 239 г или 245 г Материалы корпуса: Алюминиевый каркас, задняя крышка – стекло или искусственная кожа Цвета: Emerald Dusk, Voyager Black Цена: От $1.699.99



OnePlus Open ﻿

Распаковка

OnePlus Open приезжает в фирменную красную бумажную коробку. А что внутри?

Зарядное устройство SuperVOOC – 67Вт (для Европы) и 80Вт (для всех других рынков). Несмотря на это несовпадение, OnePlus заверил нас, что зарядка не будет превышать 67Вт, независимо от того, какой адаптер вы получите в комплекте. Поэтому время зарядки будет одинаковым во всем мире.

Он также поставляется с кабелем USB-AC с рейтингом 8A, выкрашенным в фирменный красный цвет OnePlus. В комплекте вы найдете пластиковый чехол для обеих половинок телефона. Задняя часть имеет подходящий цвет и отделку, похожую на кожу.

И, наконец, у экрана Open тонкая защитная пленка. Она отлично подходит для защиты от царапин, но другой ее функцией является коллекционирование пятен на новом стекле экрана Ceramic Guard, которое и без того очень прочное.

Итак, комплект поставки стандартный, есть все необходимое, ничего особенного, но вместе с тем радует то, что и ничего не хватает.

Дизайн, качество сборки

Как утверждают представители компании, наш сегодняшний гость может выдержать не менее миллиона сложений, а это примерно 547 сложений в день в течение пяти лет. Для сравнения, главный конкурент Samsung обещает всего-навсего 200.000 сложений за тот же период.

Что касается функциональных клавиш, то здесь все стандартно. Следует также отметить, что кнопка включения выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Корпус устройства основан на металлической рамке.

Специально для устройства OnePlus разработала конструкцию "Flexion-шарнир", минимизирующую вес и складки на большом экране. Используемая здесь конструкция шарнира чем-то напоминает капли воды. Компания сократила количество секций петли до 69, обеспечив относительно меньший вес.

Петля может легко удерживать угол 90°, не допуская никаких колебаний. Но любой угол, превышающий 110°, приводит к полному развертыванию половинок устройства.

Внешний дисплей защищен новым стеклом под названием Ceramic Guard, которое якобы на 20% более устойчиво к ударам, чем Gorilla Glass Victus.

Телефон представляется в двух вариантах цвета – Emerald Dusk (зеленый) и Voyager Black (черный). Задняя черная панель имеет пластиковый слой, покрытый черной веганской кожей. Сразу следует сказать, что это покрытие не коллекционирует отпечатки пальцев.

В противоположность ему зеленая версия, которая будет единственным цветовым вариантом для Европы, имеет заднюю часть из матового стекла. И именно поэтому версия Emerald Dusk на 6 г тяжелее и на волос (0,2 мм) толще, чем Voyager Black.

В общем, внешний вид является, если можно так сказать, обычным для данного типа сматфонов. Однозначным плюсом является заявленный миллион раскрываний смартфона, меньший вес по сравнению с конкурентами и, конечно же, качественные материалы корпуса, однозначно добавляющие «плюсов» данному гаджету.

OnePlus Open ﻿

Дисплей

Говоря об экранах, основной 7,82-дюймовый 10-битный дисплей имеет разрешение 2K (2400 x 2268 пикселей).

Он использует переменную частоту обновления в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента, чем минимизирует энергозатраты. Так максимальная частота обновления здесь 120 Гц, а не популярные сейчас среди флагманов 144 Гц. Однако, по нашему мнению, этого достаточно для комфортной работы.

Несомненным плюсом является также применение в нашем сегодняшнем испытуемом гибкой AMOLED-панели с максимальной яркостью 2800 нит.

Смотреть фильмы на большом экране одно удовольствие, но сразу заметим, что для комфортного просмотра фильма или видеоролика нужно, что файл поддерживал соотношение сторон экрана. На практике некоторым фильмам было немного сложно полностью разместиться на квадратном дисплее.

OnePlus Open поддерживает цветовые пространства sRGB и DCI-P3 и переключается между ними в басе программы/содержимого. Параметры его дисплея предлагают трехцветные режимы – Natural, Pro и Vivid. Природный – это цвет по умолчанию, с мягкими и преимущественно точными цветами, за исключением слегка голубых белых и серых цветов. Не считая того, Pro имеет безупречную точность с точкой белоснежного D65. Vivid имеет более холодную цветовую температуру по сравнению с Natural, но вы можете настроить температуру белого с помощью специального ползунка.

Итак, дисплей этого гаджета заслуживает только положительных отзывов.

Наружный экран

6,3-дюймовый дисплей OnePlus Open – это, пожалуй, один из самых практичных дисплеев среди всех сложных устройств, которые сейчас присутствуют на рынке.

Представленный здесь 10-битный AMOLED-дисплей обеспечивает разрешение не хуже, чем на дисплее, а именно – 2K (2484 x 1116 пикселей). Сменная частота обновления тоже не претерпела существенных изменений, по сравнению с основным дисплеем, и колеблется от 10 Гц до 120 Гц.

Еще один плюс по сравнению с конкурентом Galaxy Z Fold 5 это то, что здесь большинство программ на внешнем дисплее работают качественно и эффективно. Даже с просмотром видеороликов YouTube Shorts не было никаких проблем, чего нельзя сказать об основном дисплее, поскольку на нем ролики не могли растягиваться от края до края.

В общем, к внешнему экрану у нас тоже нет никаких замечаний, а даже есть слова похвалы, потому что в некоторых аспектах он даже превзошел своего конкурента.

Камеры

При выборе камер для своего нового смартфона OnePlus обратились к всемирно известной шведской компании Hasselblad, занимающей передовые места на рынке фотогафий с момента создания в 1841 году.

На задней панели расположены две 48-мегапиксельные камеры (широкоугольная и сверхширокоугольная) и телеобъектив в виде перископа, поддерживающего зум 3-кратный оптический и 120-кратный цифровой.

Сенсоры камеры расположены внутри массивного круглого модуля. И тут сразу минус, ведь размер и толщина круглого модуля достаточно значительны, а это для некоторых может стать проблемой.

На наружном дисплее в круглом проеме, в центре верхней части интегрирована фронтальная камера. Другая подобная камера встроена в круглую прорезь в верхнем правом углу основного дисплея.

Основная камера на Open использует 48-мегапиксельный сенсор Sony LYT-808, датчик из новой линейки Sony LYTIA, который имеет новейшую многослойную архитектуру, подобную нынешним флагманам Sony – Xperia 1V и 5V .

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С технической точки зрения, новый датчик предназначен для улавливания большего количества света и объединения деталей в пикселях, не требуя дополнительного физического пространства для камер. Тем не менее, не все результаты съемки оказались достаточно хорошими – в некоторых случаях конкуренты имеют лучшие результаты, чем наш сегодняшний гость.

Фотографии, сделанные при дневном свете с помощью 48-мегапиксельной матрицы Sony LYTIA, содержат множество деталей. Некоторые из сделанных фотографий обладали высокой контрастностью и низкой насыщенностью. На некоторых снимках цвета казались естественными, но отображение тона лица требовало улучшений.

В условиях плохого освещения OnePlus Open иногда слишком сильно обрабатывает места с яркими цветами, что приводит к потере деталей в определенных областях.

Используемая здесь программная настройка не позволяет минимизировать блики, с чем, кстати, некоторые конкуренты, как например, Pixel 8 Pro справляется гораздо лучше.

К работе телеобъектива претензий нет вообще. Снимки с 3-кратным зумом выглядят естественными, резкими и насыщенным эффектом «Боке». Даже с 6-кратным зумом, использующим основную камеру, детали удивительно четкие.

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С двумя селфи-камерами тоже не все так классно, поскольку результаты не всегда совпадают с ожиданиями после просмотра презентации. Однозначным преимуществом использования сложного устройства является возможность удобно делать селфи, используя заднюю камеру и одновременно просматривать полученные фото.

Для любителей экспериментировать с фильтрами, Hasselblad подготовил несколько сюрпизов. Кроме того, существует множество вариантов использования режима ProXDR, позволяющего создавать изображения в формате RAW.

Фильмирование в данном телефоне реализовано на высоком уровне. Есть возможность снимать видео с помощью Dolby Vision.

OnePlus Open также поддерживает функцию сверхстабильности в разрешении Full-HD. Микрофоны в среднем хорошо улавливают язык, но с некоторой долей окружающего шума, чего нет у конкурентов.

В общем камеры здесь приличного уровня. Со своими недостатками, однако, сотрудничество с известным брендом Hasselblad радует не только на бумаге, но и на практике. Однако по сравнению с конкурентами аппараты здесь не побеждают их, а скорее идут нога в ногу.

Производительность

OnePlus Open работает на Snapdragon 8 Gen 2, стандартной версии. Этот процессор имеет 1 основное ядро Cortex-X3 с частотой 3,19 ГГц, 2 Cortex-A715 на 2,8 ГГц, 2 Cortex-A710 на 2,8 ГГц и 3 Cortex-A510 с частотой 2,0 ГГц. Следует сразу сказать, что это один из лучших процессоров доступных на сегодняшний день.

Графический процессор Adreno 740 отвечает за графику, и он, безусловно, является одним из самых мощных мобильных графических процессоров на рынке сейчас. И никаких проблем с даже самыми мощными играми нет. Единственный минус – нам так и не удалось получить больше 60 fps.

Наш сегодняшний гость использует 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ UFS 4.0.

OnePlus Open также поддерживает расширение оперативной памяти. Как следует из названия, эта функция позволяет расширить оперативную память вашего смартфона – хотя и виртуально – с помощью внутренней памяти телефона. Можно добавить от 4 ГБ до 12 ГБ виртуальной оперативной памяти. Эта функция активна по умолчанию, и OnePlus выбрал 4 ГБ в качестве стандартной настройки.

Хотя на бумаге все выглядит супер во всех аспектах, однако невозможность получить большее количество fps немного, но все же разочаровывает.

Программное

OnePlus Open работает под управлением пользовательского интерфейса OxygenOS 13.2 на базе ОС Android 13. Стоит сказать, что некоторые приложения требуют оптимизации для основного 6,82-дюймового дисплея. Радует тот факт, что разработчик заметил эту проблему и обещает обновление в будущем.

На главном экране пользователь может одновременно запускать три программы. Такой функционал OnePlus называет "Тройное деление". При переходе с наружного экрана на основной все работает достаточно плавненько.

Поскольку OnePlus Open был разработан совместно с OPPO, то сюда были заимствованы некоторые функции, например двойное распределение экрана - для активации режима можно провести двумя пальцами посередине экрана.

Как и Samsung, OnePlus обещает четыре года обновления ОС Android и пять лет обновлений безопасности. OnePlus также сюрприз в виде ИК-датчика, который позволяет пользователям управлять кондиционерами, телевизорами и даже некоторыми авто непосредственно со смартфона.

Несколько слов о функции Always On display, которая может быть всегда включена или выключена, по расписанию или в режиме энергосбережения (отображается при перемещении/нажатии).

Экран блокировки также является общим для двух дисплеев во многих его аспектах, включая стиль часов, выбор виджетов и показ уведомлений. Всё, за исключением подбора обоев, который можно делать индивидуальным для двух панелей. То же касается основного пользовательского интерфейса.

Главные экраны идентичны; просто главный показывает две панели домашнего экрана вместо одной. Центры уведомлений и управления, а также дополнительная панель приложений выглядят нормально на экране крышки, а на основном сложном экране они расширены.

Однако огромным минусом является вопиющее малое количество программ, совместимых с большим экраном. Рассмотрим для примера работу программы Gmail. Чтобы вынудить ее работать в режиме большого экрана, нужно не только развернуть смартфон, но и вернуть его на 90 градусов. И это не единственная ситуация, когда возникают проблемы с совместимостью.

Также необходимо заметить, что популярные веб-сайты редко хотят загружаться в режиме планшета, соответствующем внутреннему экрану. Только когда мы зайдем на сайты BBC или New York Times, мы получим правильный интерфейс, адаптированный к планшетам или смартфонам с большими экранами соответствующих пропорций.

При просмотре видео на YouTube, при использовании полноэкранной поверхности изображения, результат на прямом конкуренте от Samsung был гораздо лучше, чем у OnePlus Open, ведь здесь, чтобы сохранить правильные пропорции материала видео, сопровождалось большими черными полосами вверху и внизу.

В общем, несмотря на то, что интерфейс на базе OxygenOS 13.2 проработан качественно, без всяких нареканий, наибольшим минусом является уже упомянутое нами малое количество программ адаптированных под такие еще нестандартные размеры дисплея.

Автономность

OnePlus Open оснащен аккумулятором емкостью 4805 мАч, поддерживающим функцию зарядки мощностью 67 Вт, что является хоть и не самым быстрым решением, однако для сложных смартфонов результат очень неплохой.

В реальной жизни батарея продержалась полноценный день при установленной частоте обновления экранов 120 Гц и AOD, а это примерно на одном уровне с Galaxy Z Fold 5 . Однако при интенсивном использовании камеры и воспроизведении мультимедиа устройство пришлось заряжать дважды в день.

Благодаря входящему в комплект зарядному устройству OnePlus Open заряжается до 40% примерно за 25 минут. Полная зарядка занимает около 55 минут. Безусловно, минусом является отсутствие поддержки беспроводной зарядки.

В целом все достаточно неплохо, хотелось бы, конечно, лучше. Но, как говорится, есть то, что имеем.

OnePlus Open ﻿

Цена и Выводы

Цена на новинку составляет 1.699.99 долларов

Хотя это первый подобный смартфон OnePlus, сравнение с Samsung Galaxy Z Fold 5 показало его актуальность. Для сложного смартфона первого поколения OnePlus Open имеет много плюсов и положительных отзывов, особенно по дизайну и быстрой зарядке. С точки зрения программного обеспечения жаловаться не на что.

Камеры достойны, но в некоторых аспектах требуют программной доработки, например улучшения фотосъемки при слабом освещении. OnePlus Open не очень портативный, но сравнительно более легкий, чем его конкуренты.

В общем, это действительно один из лучших, если не самый лучший вариант сложных смартфонов на сегодняшний день!

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