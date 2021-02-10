OnePlus Pad: официально объявлена дата начала глобальных продаж

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Топовый планшет от OnePlus скоро будет доступен на глобальном рынке.

OnePlus Pad показали еще в феврале на презентации вместе со смартфоном OnePlus 11. Сначала было непонятно, чего так надолго о нем забыли после презентации, но когда мы увидели, что из себя представляет OPPO Pad 2, сразу все стало на свои места.

Планшет от OnePlus попросту придержали к выходу модели от материнской компании. BBK начала финансовые оптимизации и в этом году OPPO и Vivo в приоритете. Уже была информация о начале продаж 10 апреля, но, похоже, анонс перенесли.

И вот на сайте OnePlus появилась официальная дата начала глобального предзаказа на планшет – 28 апреля. Там также обещают возможность выиграть устройство, если зарегистрироваться на ожидания. К сожалению, цена еще не объявлена и сейчас очень трудно понять какой она будет. Базовая версия OPPO Pad 2 на 8/256 ГБ в Китае продается за 435$.

Аппараты от OnePlus обычно дешевле своих аналогов от OPPO, но не надо забывать насколько дороже обычно глобальные версии чем китайские. В общем мое предсказание это около 450$ за базовую версию, а если я ошибаюсь и они будут дешевле, то все только обрадуются что я ошибся.

С подробными характеристиками можно ознакомиться в статье об анонсе OPPO Pad , они абсолютно одинаковы, за исключением цветов. Поэтому будем ждать официальной цены, потому что именно от нее будет зависеть станет ли он достойной альтернативой будущему Xiaomi Pad 6.

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Источник: oneplus