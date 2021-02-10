OnePlus показала аксессуар для жидкостного охлаждения смартфона мощностью 45 Вт.

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OnePlus продвигает жидкостное охлаждение смартфонов в массы, себе закажу и вам рекомендую

Кажется в том году кто-то из руководства OnePlus купил себе крутой игровой компьютер с жидкостным охлаждением, решил что это технология будущего, потому что у него перестал лагать ведьмак 3, и дал задачу инженерам интегрировать ее повсюду. Вчера мы писали о OnePlus 11 concept со встроенной системой охлаждения, а сегодня на глаза журналистам попался аксессуар для жидкостного охлаждения мощностью 45 Вт под названием OnePlus Liquid Cooler .

Конструкция состоит из двух частей соединенных толстенным кабелем, конечно же, фирменного красного цвета. Меньшая часть цепляется на смартфон, который надо охлаждать, а большая коробка судя по всему содержит помпу и радиатор для рассеивания тепла и к тому же еще отдельно подключается кабелем к питающей сети.

Благодаря большой мощности эффективность также на высоте, производитель пишет о понижении температуры на 20 градусов. Но конструкция максимально неудобна и точно не мобильна. Носить с собой коробку охлаждения и еще и павербанк с возможностью выдавать 45 Вт, чтобы жарким летом играть в Genshin Impact без лагов на лавочке в парке – не лучшая идея. И если встроенная система охлаждения выглядит красиво и имеет хоть какие-то шансы на коммерческий успех, то придумать хоть один реальный сценарий использования аксессуара мое воображение так и не смогло. Цена и дата начала продаж, к сожалению, пока неизвестны. Может, вы в комментариях подскажете как бы вы использовали эту “полезную” вещь?

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Источник: gizmochina