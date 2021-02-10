OnePlus преуспела в США, но до Apple еще далеко

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Линейка Nord подстегнула рост компании в Америке

Apple бьет рекорды за квартал и последняя декада 2021 года вновь стала успешной для нее. На продажах iPhone она сумела заработать $71,6 млрд и львиную долю выручки ей принесли продажи в Китае и Северной Америке. По данным аналитиков Counterpoint Research, на долю Apple в четвертом квартале 2021 года в США пришлось 57%. Годовой прирост составил 17%.

На втором месте оказалась Samsung, которая контролировала 24% доли рынка США и за год прирост составил 11%. Компания отметила, что спрос на iPhone превысил предложение, добавив, что Samsung также столкнулась с дефицитом (особенно когда речь шла о серии Galaxy S21). Counterpoint сообщила, что Galaxy A12 был самым продаваемым телефоном на Android в 2021 году в США.

Хорошим выдался четвертый квартал и для Motorola, которая заняла третье место с долей рынка 9%. По данным аналитиков, за последнюю декаду 2021 года бренд продал больше всего смартфонов в США за всю свою историю (побив предыдущий максимум в четвертом квартале 2019 года). Считается, что уход LG и интересные предложения в сегменте доступных устройств способствовали успеху Motorola. Moto G Pure (первый телефон Mediatek в стране) вошел в тройку лидеров продаж в 4 квартале.

Alcatel (2%) и OnePlus (2%) заняли четвертое и пятое места соответственно. Аналитики считают, что OnePlus добилась годового роста на 524% в годовом исчислении, указывая на успех линии Nord в T-Mobile и партнерство T-Mobile с Walmart. Google заняла шестое место, заняв 1% доли рынка США по итогам четвертого квартала. Годовой прирост составил 56% благодаря серии Pixel 6. Результат мог бы быть лучше, если бы не дефицит устройств на этапе старта продаж.

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Источник: androidauthority