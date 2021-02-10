OnePlus возвращается к истокам

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В свое время OnePlus был по-настоящему народным брендом, выпуская смартфоны с флагманскими характеристики и небольшим прайсом. Но время идёт, все меняется, и сейчас компания выпускает топ-флагманы, способные конкурировать с последними iPhone или Samsung Galaxy S, при чем как по характеристикам, так и по цене. Но теперь, похоже, OnePlus решил вернуть себе титул "убийцы флагманов".

Если верить последним данным, следующий флагман бренда OnePlus 10T получит весьма скромный прайс.

Ожидается, что в основу OnePlus 10T ляжет чипсет Snapdragon 8 Plus Gen1, работающий в паре с 8 или 12 Гб ОЗУ и 128 либо 256 Гб ПЗУ. Камера новинки будет представлена тремя датчиками: главный, разрешением 50 Мп, ультраширик на 16 Мп и макромодуль на 2 Мп. Смартфон будет работать от батареи ёмкостью 4800 мАч и получит поддержку 150-ваттной быстрой зарядки. Цена на OnePlus 10T будет установлена в районе 465-595 долларов США.

На самом деле, было очевидно, что после слияния с Oppo, флагманы от OnePlus отойдут на второй план, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию. И наверное, урезать характеристики и вернуть им звание "народных" – это неплохое решение.

Источник: gizmochina