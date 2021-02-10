OnePlus Watch 2 покажут уже через месяц – на MWC 2024. Что нас ждет?

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Следующий месяц будет интересным

Кажется, следующий смартчас от OnePlus - OnePlus Watch 2 - презентуют не в этом месяце, а уже в следующем - во время Мобильного Всемирного Конгресса 2024 в Барселоне.

Как сообщает инсайдер Макс Ямбор, OnePlus Watch 2 не покажут во время презентации OnePlus 12 на этой неделе. В то же время часы дебютируют именно на MWC 2024, который будет проходить с 26 по 29 февраля.

В прошлом году появились слухи, что OnePlus выпустит вторую версию своего смартчаса. Позже стало известно, что в отличие от предшественника OnePlus Watch 2 будет работать на Wear OS от Google.

Ожидается, что часы будут иметь 1,43-дюймовый AMOLED экран, чипсет Snapdragon W5 Gen 1 и другие продвинутые функции. Так что, похоже, фанатам OnePlus стоит подождать еще немного – до следующего месяца на MWC 2024 – чтобы наконец увидеть новые смартчасы компании.

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