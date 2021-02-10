OnePlus снимает индийское кино: на видео звезда пользуется складным OnePlus Open – но, похоже, не знает, что с ним делать

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Утечка ПО-ИНДИЙСКИ, с музыкой

OnePlus готовится выпустить свой первый складной смартфон OnePlus Open в октябре. За несколько недель до запуска появилось реальное видео папарацци из Индии, на котором Анушка Шарма, одна из самых известных местных кинозвезд, пользуется этим телефоном. Девушка держит аппарат несколько неестественно, и, кажется, он выключен. Еще одна кинороль?

Анушка Шарма была замечена с OnePlus Open в автомобиле. Пока машина выезжала со стоянки, папарацци сфотографировали актрису. Но она держит смартфон так, как никто не стал бы: раскрытой задней стороной и торцом к себе. При этом не видно, чтобы основной или вспомогательный экран смартфона были включены.

Очень похоже на «утечку», которая была срежиссирована с таким же мастерством, как и большинство индийских фильмов, да еще и недешево. Кажется, что теории об умышленных вбросах компаниями информации накануне релизов имеют основание.

Вид OnePlus Open на видео хорошо согласуется с другими источниками. Смартфон имеет массивный круглый выступ камеры на задней панели и похож на дизайн складных телефонов OPPO. OnePlus пока не подтверждает никакой информации, но ожидается, что OnePlus Open будет запущен 19 октября.

Источники: Android Authority﻿, SlashLeaks