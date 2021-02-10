Обновленная Xbox Х выйдет в 2024 году и будет цилиндрической, она получит новое «железо» и контроллер

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Мем с холодильником в виде Xbox X идет в историю

Microsoft планирует радикально обновить дизайн и функции консоли Xbox Series X в 2024 году. Указание на обновление консоли под кодовым названием Brooklin были случайно обнаружены в документах FTC в иске против Microsoft на этой неделе.



"Коробка" Xbox X станет цилиндрической. Также она останется без CD-привода. Внутренние документы Microsoft говорят о накопителе на 2 ТВ и наличии фронтального порта USB-C с поддержкой питания. Консоль получит «совершенно новый контроллер с большим эффектом погружения».



Новый контроллер под кодовым названием Sebile будет анонсирован позже в этом году s будет стоить $69,99. Контроллер получит акселерометр, который позволит просто приподнять его, чтобы разбудить. Он поддерживает прямое соединение с облаком, Bluetooth 5.2 и, вероятно, обновленное соединение Xbox Wireless 2. Контроллер также получит более тихие кнопки и джойстики, сменную аккумуляторную батарею и модульные джойстики.



Microsoft также добавляет поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. "На борту" будет процессор, произведенный по 6 нм техпроцессу. Мощность блока питания будет понижена на 15%. Цена новой Xbox X останется неизменной – $499.



Microsoft предоставила дорожную карту новой консоли и контроллера, а также обновленной Xbox Series S с 1 ТВ памяти. Компания недавно ивыпустила обновленную Xbox S в черном цвете, но в 2024 году может быть еще одно обновление с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Младшая консоль тоже получит новый контроллер.



Настройки консоли с помощью программы Microsoft Xbox Design Lab также упоминались в списке целей, которых компания хочет достичь к 2030 году, хотя следует отметить, что согласно утечке документов это еще не полностью профинансировано. В этом же разделе обсуждается новый контроллер Elite, который, вероятно, будет включать те же обновления, что и основной контроллер.

Microsoft планирует запустить новую версию Xbox Series S следующего сентября, а Xbox Series X – в ноябре.

Источник: The Verge