Обновление iOS 17.2.1 сломало связь у части пользователей на iPhone – как исправить?

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ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ АПДЕЙТА

Выпущенное Apple обновление iOS 17.2.1 для iPhone привело к проблемам с мобильной связью у некоторых пользователей – в частности, владельцы iPhone жалуются, что после установки этой версии ПО они лишились подключения к сети оператора.

Перезагрузка и сброс настроек сети не помогает решить проблему. Некоторые также отмечают появление быстрого разряда батареи и перегрева iPhone. В качестве временного решения советуют установить бета-версию iOS 17.3, ведь она появилась раньше 17.2.1.

Также можно сбросить iPhone до заводских настроек или настройки сети. Для этого выделите Настройки > Общие > Передача или сброс iPhone > Сброс > Сброс настроек сети. Некоторым пользователям помогает, некоторым нет.

Очевидно, что Apple должна срочно исправить эту ошибку в последующих обновлениях iOS. А пока у фанатов Android есть очередной повод посмеяться над стабильностью iOS.

Источник - phonearena