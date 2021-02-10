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  • Обновление iOS 17.2.1 сломало связь у части пользователей на iPhone – как исправить?

Обновление iOS 17.2.1 сломало связь у части пользователей на iPhone – как исправить?

30.12.2023 41 0

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ АПДЕЙТА

Выпущенное Apple обновление iOS 17.2.1 для iPhone привело к проблемам с мобильной связью у некоторых пользователей – в частности, владельцы iPhone жалуются, что после установки этой версии ПО они лишились подключения к сети оператора.

Обновление iOS 17.2.1 сломало связь у части пользователей на iPhone – как исправить? – фото 1

Перезагрузка и сброс настроек сети не помогает решить проблему. Некоторые также отмечают появление быстрого разряда батареи и перегрева iPhone. В качестве временного решения советуют установить бета-версию iOS 17.3, ведь она появилась раньше 17.2.1.

Также можно сбросить iPhone до заводских настроек или настройки сети. Для этого выделите Настройки > Общие > Передача или сброс iPhone > Сброс > Сброс настроек сети. Некоторым пользователям помогает, некоторым нет.

Обновление iOS 17.2.1 сломало связь у части пользователей на iPhone – как исправить? – фото 2

Очевидно, что Apple должна срочно исправить эту ошибку в последующих обновлениях iOS. А пока у фанатов Android есть очередной повод посмеяться над стабильностью iOS.

Источник - phonearena

Автор: Andrii S. Дата публикации: 30.12.2023
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Обновление iOS 17.2.1 сломало связь у части пользователей на iPhone – как исправить?