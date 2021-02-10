14

Обновление MIUI 14.1 на Android 14 выйдет к концу лета

Xiaomi готовится к выпуску ожидаемого обновления своей пользовательской оболочки MIUI – MIUI 14.1. Это обновление будет базироваться на Android 14 и принесет заметные улучшения и новые функции для пользователей Xiaomi.

Основная функция MIUI 14.1 – это обновленная базовая платформа Android 14. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться всеми новинками и улучшениями, которые принесет обновленный Android вместе с соответствующими изменениями в интерфейсе MIUI. Следует заметить, что другие аспекты MIUI 14 останутся практически без изменений.

На начальном этапе обновление MIUI 14.1 будет доступно для флагманских устройств Xiaomi, таких как Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Redmi K60 и Redmi K60 Pro. Другие устройства, которые также могут получить Android 14, будут обновлены до MIUI 15. Это позволит пользователям широкого спектра устройств наслаждаться новыми функциями Android и обновленным интерфейсом MIUI.



Ожидается, что обновление MIUI 14.1 будет выпускаться поэтапно с августа по ноябрь. Xiaomi обычно использует эту стратегию, чтобы обеспечить стабильный процесс обновления и избежать возможных проблем. Сначала обновление будет доступно для ограниченного количества пользователей, а затем будет постепенно расширяться для большей аудитории.



Обновление MIUI 14.1 представляет значительный интерес среди энтузиастов Xiaomi, поскольку оно принесет новые возможности и улучшения для их устройств. Заинтересованным пользователям следует следить за обновлением с августа по ноябрь и наслаждаться улучшенными функциями и работой своих смартфонов Xiaomi.

Смотрите дополнительно: Отличные новости о линейке Redmi Note 13 Pro: новый процессор и увеличенный аккумулятор

Источник: XIAOMIUI