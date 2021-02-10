Опасаясь слежки сотрудники Apple переходят на Android-смартфоны

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Миграция наблюдается среди сотрудников розничных магазинов компании, недовольных оплатой труда

О возможности работать в самой дорогой компании в мире задумываются и мечтают многие. Но Apple не входит в число самых дружелюбных работодателей к своим сотрудникам. Успешность компании далеко не всегда транслируется на ее работников. В Apple платят меньше, чем в среднем по рынку, на сотрудниках экономят как могут, это обычный подход.

Естественно, что такое положение вещей не устраивает сотрудников розничных магазинов Apple. Они начали объединяться в профсоюзы, чтобы добиваться повышения оплаты труда. Но опасаясь того, что за ними может вестись слежка, сотрудники переходят на использование Android-смартфонов с зашифрованными мессенджерами.

Неудовлетворенность сотрудников Apple своей зарплатой особенно остро начала проявляться на фоне тех сверхбарышей, которые компания получает от своей деятельности. Высокая прибыль концерна из Купертино никак не отражается на заработной плате ее сотрудников. В зависимости от месторасположения магазина и проходимости его работники получают от $17 до $30 в час.

Сотрудники начали роптать и требовать от Apple пересмотреть условия оплаты труда. Компания пошла на уступки и объявила об увеличении ставки на 10%. Кроме этого, увеличили период оплачиваемого отпуска из-за временной нетрудоспособности и различные бонусы. Но работники уверенны, что это ничтожно мало на фоне той прибыли, которую получает Apple и инфляционных процессов, происходящих на рынке. Они пеняют на то, что розничные магазины компании приносят около 36% общей прибыли. Их цель сделать так, чтобы Apple охотнее начала делиться своей прибылью с сотрудниками, которые продают и ремонтируют ее продукцию.

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Источник: washingtonpost