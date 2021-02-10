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OpenAI представляет ChatGPT Voice – бесплатного голосового помощника

22.11.2023 22 0

Голосовой ChatGPT﻿ способен уничтожить других виртуальных ассистентов

OpenAI выпустила ChatGPT Voice – виртуального помощника, доступного бесплатно для обычных пользователей.


ChatGPT Voice существует с конца сентября и предлагает уникальный опыт искусственного интеллекта. Это разговоры с виртуальным помощником, который не звучит как робот или предлагает очень простые ответы на сложные вопросы. Кроме того, его ответы поступают из LLM ChatGPT.

 

ChatGPT Voice


Функция сначала была доступна только по платному доступу, а сейчас работает для всех в приложении ChatGPT на Android и iOS. Для начала беседы с помощью языковой модели AI, пользователи могут нажать значок наушников.


Сайт 9to5google высоко оценил ChatGPT Voice от OpenAI во время тестирования за его невероятное сходство с разговором с человеком. Чатботы с ИИ удивительно реалистично отвечают письменно, голос усиливает этот эффект. Голосовые функции ChatGPT Voice обеспечивает библиотеку звуков, записанных актерами. С помощью этих образцов ChatGPT Voice реалистично сочетает слова и языковые нюансы.


Релиз функции совпадает с возвращением в кресло CEO OpenAI Сэма Альтмана после неудачной попытки переворота в компании, хотя, скорее всего, событие было заранее спланировано.﻿

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 22.11.2023
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OpenAI представляет ChatGPT Voice – бесплатного голосового помощника