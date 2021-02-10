OPPO Find X7 Ultra выпущено: Sony LYT-900, два перескопических зум-модуля, Snapdragon 8 Gen 3 – ну и зачем OnePlus 12 теперь надо?

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ДВА ПЕРЕСКОПА

Компания OPPO представила свой новый смартфон Find X7 Ultra с уникальным модулем камер, состоящий аж из 4 модулей по 50 Мп – это первый смартфон с двумя телеобъективами-перескопами.

Набор камер в OPPO Find X7 Ultra поразительный - 50 Мп основную - Sony LYT-900 (1''), 50 Мп ультраширокоугольную (1/1.95), 50 Мп из 3х (IMX 890) оптическим увеличением и 50 Мп из 6х (IMX 858) ) оптическим увеличением и OIS.

Такая конфигурация позволяет покрывать фокусные расстояния от 14 до 135 мм, практически как при изменении объективов в зеркальной камере. проблемы – перенасыщенные цвета, неестественную HDR и экспозицию.

С мощностью здесь, конечно, проблем также нет – Snapdragon 8 Gen 3, 100w быстрая зарядка, 4500 нит максимальная яркость в HDR – уже привычные характеристики для смартфона BBK

Однако есть плохая новость – Find X7 Ultra будет доступен исключительно в Китае, но по цене от $563. Компания пока не планирует выпускать его на других рынках из-за юридических проблем. А жаль, потому что как по возможностям камеры, так и по цене – предложение очень крутое!

Источник - androidauthority