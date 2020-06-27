OPPO готовят новые беспроводные наушники с внутриканальным дизайном

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Рынок TWS-наушников с каждым днем становится все насыщеннее. Каждая мало-мальски известная компания старается наполнить список своей продукции хотя бы одной моделью наушников без проводов. Одной из таких компаний недавно стала крупная OPPO.

В декабре прошлого года компания анонсировала свои первые TWS-наушники. С тех пор китайский гигант продолжает попытки захватить долю растущего рынка, выпуская новые модели Bluetooth-затычек. Вот, например, не так давно в Сети была найдена информация о новой паре наушников от OPPO – новые наушники были запатентованы китайским патентным ведомством (CNIPA).





Данный патент OPPO раскрывает подробности внешнего вида новинки. Наушники будут иметь внутриканальный дизайн, при этом сохранится «отросток», как в Apple Airpods, который похож на другие наушники от OPPO - Enco W51, выпущенные ранее в этом месяце в Китае. Основное различие между ними заключается в том, что недавно сертифицированная модель имеет короткий «стержень», в то время как у W51 этот «отросток» довольно длинный. Внешняя сторона наушников будет иметь небольшие изгибы, а также кольцо в форме круга и вырез, скорее всего, для шумоподавления.





К сожалению, подробностей относительно технических характеристик новых наушников OPPO нет. Но, скорее всего, они предложат расширенные, по сравнению с другими более доступными моделями, функции, такие как микрофон с активным шумоподавлением. Учитывая тот факт, что они имеют короткий стебель, они, скорее всего, будут поставляться с высокочувствительным микрофоном.

Другими ожидаемыми техническими характеристиками являются Bluetooth версии 5.0, защита от пыли и брызг и долговечная батарея. Также, вполне возможно, нас ждет возможность беспроводной зарядки. Стоит отметить, что патент показывает наушники в черном цвете, но, зная любовь китайцев к более радостным цветам, скорее всего, OPPO представит дополнительные варианты.





Источник: 91mobiles.com