Oppo официально представит Find X7 и Find X7 Ultra 8 января - все, что известно о смартфонах.

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ПРЕМЬЕРА НОВЫХ ФЛАГМАНОВ

Компания Oppo подтвердила дату анонса смартфонов серии Find X7 – он состоится 8 января в 14:30 по местному времени в Китае – в 8:30 по Киевскому.

Модели Find X7 и Find X7 Ultra доступны для резервирования в интернет-магазине Oppo. Это позволило узнать их конфигурации и цвета.

Find X7 выпустят в 4 вариантах памяти и 4 цветах: черном, сером, фиолетовом и сине-зеленом. Find X7 Ultra будет представлен в 3 конфигурациях и цветах – фиолетового в этой версии не будет.

Оба смартфона получат изогнутые экраны с отверстием для селфи-камеры. Но Find X7 Ultra будет отличаться модулем с четырьмя камерами, среди которых будет два модуля с оптическим зумом.

Также ожидается спутниковая версия Find X7 Ultra с поддержкой двухсторонней спутниковой связи. А в основе смартфонов будут чипсеты Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 3. Осталось совсем чуть-чуть ждать их официальной премьеры.