Oppo открывает новые возможности гибридного зума

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Компания Oppo отметилась созданием нескольких полезных решений, которые все в той или иной степени влияют на опыт использования техники бренда. Одна из последних разработок — технология гибридного зума следующего поколения. Она должна позволить создавать сверхчеткие изображения и получать фоточки по принципу «что видишь, то и получаешь».

Структура технологического модуля гибридного зума

Эта технология расширяет возможности объектива со средним фокусным расстоянием и тем самым улучшает качество фотографий. Необходимый эффект достигается за счет применения революционной многослойной перископической структуры линз, большому датчику и лучшим методам визуализации. Зум-объектив отличается эффективностью и высоким разрешением изображения.

Внутри используется комбинация из семи объективов, которые объединены в три группы перископических зум-линз. Все три группы нацелены на получение оптимальной регулировки фокуса. Две группы из трех обеспечивают оптический зум на фокусном расстоянии в диапазоне от 85 до 135 мм. А чтобы раскрыть весь потенциал оптических линз предложили диафрагму f/3.3 и f/4.4.

Примеры фото, снятых под широким углом с фокусным расстоянием 85 и 135 мм

Заявлена поддержка технологии Fusion, которая отвечает за объединение изображений с большим фокусным расстоянием. Дополнительно предложили технологию выравнивания мультикамерного поля в зоне видимости, а также алгоритмы, позволяющие создавать кадры с фокусным расстоянием от 85 до 280 мм.

Уделили внимание и программному обеспечению, предложив универсальную систему изображения на среднем фокусном расстоянии. Она состоит из 16-битного высокочастотного IC-драйвера, оптической стабилизации и модулей для автофокуса. IC-драйвер призван обеспечить точность движения 2-х групп линз, чтобы добиться точности зума, а также он позволит создавать четкие и стабильные изображения.

Сравнение снимков, созданных на расстоянии эквивалентном 85 мм фокусному /нижний снимок создан с применением новой технологии гибридного зума Oppo/

В состав системы гибридного зума входит широкий и большой датчик изображения 16:11 разрешением до 32 Мп. Реализовали бининг пикселей, когда четыре соседних пикселя объединяются в один большой для создания качественных кадров на ближнем или дальнем расстоянии.

Oppo утверждает, что новая технология позволяет создавать четкие и качественные изображения при непрерывном оптическом зуме. Даже при недостаточном внешнем освещении камера способна выдавать четкие и реалистичные снимки.

Выбор фокусного расстояния 85 и 135 мм продиктован тем, что таких показателей вполне достаточно, чтобы получались качественные снимки с широким динамическим диапазоном. Фокусное расстояние 85 мм отлично справляется с недопущением размытия по краям объектов, а также контролирует количество шумов, позволяет создавать яркие и с реалистичной цветопередачей фотографии даже при дефиците света. За детализацию, анализ глубины и чистоту изображения отвечает фокусное расстояние 135 мм.

Сравнение снимков, созданных на расстоянии эквивалентном 85 мм фокусному /правый снимок создан с применением новой технологии гибридного зума Oppo/﻿

Благодаря технологии гибридного зума следующего поколения от Oppo съемка превращается в простое и увлекательное занятие, позволяющее легко и интуитивно быстро создавать качественные изображения. Компания уверена, что гибридный зум — это будущее мобильных камер и станет той движущей силой, которая позволит им эволюционировать.

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