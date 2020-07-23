Oppo Reno4 и Reno4 Pro для глобального рынка: изображения и отличия от вариантов для рынка Китая

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В июне компания Oppo отметилась анонсом смартфонов Reno4 и Reno4 Pro. Теперь же производитель готовится вывести аппараты на глобальный рынок и премьера устройств назначена на 31 июля в Индии. Инсайдеры предвосхитили анонс и опубликовали пресс-изображения смартфонов, а также рассказали об их технических особенностях.

Что изменили

В плане экстерьера глобальные версии серии Oppo Reno4 будут повторять черты своих китайских собратьев с одним единственным отличием — исполнением основной камеры. Так, если в Китае устройства доступны с тремя датчиками изображения на тыльной стороне, то варианты для глобального рынка получили по четыре модуля. Но при этом в Reno4 упростили фронталку, лишив ее второго датчика и придется довольствоваться одним сенсором.

Произошли изменения и по части аппаратной платформы. Так, если китайские Oppo Reno4 и Reno4 Pro построены на базе Snapdragon 765G, то за пределами Поднебесной смартфоны будут предлагаться с чипом Snapdragon 720G. Возможно, такая рокировка продиктована желанием Oppo уменьшить прайс на устройства.

Что оставили нетронутым

Прочие характеристики будут дублировать те, что предлагают китайские версии. Так, Oppo Reno4 должен предложить AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+, фирменную оболочку ColorOS 7.2 на базе Android 10 и аккумулятор емкостью 4020 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. Oppo Reno4 Pro будет выделяться 6,5-дюймовым AMOLED-экраном, фронталкой на 32 Мп, батарейкой емкостью 4000 мАч и все той же 65-ваттной зарядкой.

Источник: gizchina