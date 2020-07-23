Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Oppo Reno4 и Reno4 Pro для глобального рынка: изображения и отличия от вариантов для рынка Китая

Oppo Reno4 и Reno4 Pro для глобального рынка: изображения и отличия от вариантов для рынка Китая

23.07.2020 498 0

В июне компания Oppo отметилась анонсом смартфонов Reno4 и Reno4 Pro. Теперь же производитель готовится вывести аппараты на глобальный рынок и премьера устройств назначена на 31 июля в Индии. Инсайдеры предвосхитили анонс и опубликовали пресс-изображения смартфонов, а также рассказали об их технических особенностях. 

 

Oppo Reno4 и Reno4 Pro для глобального рынка: изображения и отличия от вариантов для рынка Китая – фото 1

 

Что изменили

 

В плане экстерьера глобальные версии серии Oppo Reno4 будут повторять черты своих китайских собратьев с одним единственным отличием — исполнением основной камеры. Так, если в Китае устройства доступны с тремя датчиками изображения на тыльной стороне, то варианты для глобального рынка получили по четыре модуля. Но при этом в Reno4 упростили фронталку, лишив ее второго датчика и придется довольствоваться одним сенсором.

 

Oppo Reno4 и Reno4 Pro для глобального рынка: изображения и отличия от вариантов для рынка Китая – фото 2

 

Произошли изменения и по части аппаратной платформы. Так, если китайские Oppo Reno4 и Reno4 Pro построены на базе Snapdragon 765G, то за пределами Поднебесной смартфоны будут предлагаться с чипом Snapdragon 720G. Возможно, такая рокировка продиктована желанием Oppo уменьшить прайс на устройства.

 

Oppo Reno4 и Reno4 Pro для глобального рынка: изображения и отличия от вариантов для рынка Китая – фото 3

 

Что оставили нетронутым

 

Прочие характеристики будут дублировать те, что предлагают китайские версии. Так, Oppo Reno4 должен предложить AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+, фирменную оболочку ColorOS 7.2 на базе Android 10 и аккумулятор емкостью 4020 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. Oppo Reno4 Pro будет выделяться 6,5-дюймовым AMOLED-экраном, фронталкой на 32 Мп, батарейкой емкостью 4000 мАч и все той же 65-ваттной зарядкой.

 

Источник: gizchina

 

Oppo Reno4 Oppo Reno4 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Oppo Reno4 и Reno4 Pro для глобального рынка: изображения и отличия от вариантов для рынка Китая