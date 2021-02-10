Realme GT Neo 3

Realme GT Neo3 150W оснащений потужним процесором Dimensity 8100 від MediaTek. Це 5 нм чип з 8 ядрами, здатний розвивати частоту до 2,85 ГГц. Він забезпечує високу продуктивність та оптимізований для ігор.

Дисплей має діагональ 6,7 дюйма, роздільну здатність Full HD+ та частоту оновлення 120 Гц. AMOLED матриця гарантує живі кольори, глибокий контраст і швидку реакцію.

Потрійна основна камера: 50 Мп Sony IMX766 + 8 Мп ультраширока + 2 Мп макро. Фронтальна 16 Мп забезпечує якісні селфі. Присутній штучний інтелект для поліпшення знімків.

Акумулятор 4500 мАгод підтримує надшвидку 150-ватну зарядку. За 5 хвилин можна зарядити до 50%. Звук від Dolby Atmos дає насичене звучання.

Realme GT Neo3 150W пропонує флагманські функції за адекватну ціну. Він має потужний чип, якісний AMOLED дисплей, 150 Вт зарядку та інші переваги. Чудовий варіант субфлагмана за доступну ціну.

Realme GT2 Pro

Realme GT 2 Pro оснащений флагманським Snapdragon 8 Gen 1, 6,7" LTPO 2K екраном, камерою 50 Мп та крутим надширококутником на 150 градусів, акумулятором на 5000 мАгод, 65 Вт зарядкою. Він пропонує топові характеристики за більш адекватну ціну, ніж флагмани 2023 року.

Також в білій версії кришка зроблена під папір, а рамки з алюмінію - тож приємні тактильні враження гарантовані. Realme GT 2 Pro залишається одним з кращих флагманів минулого року - а цього року він перейшов в більш доступний сегмент за рахунок здешевшення.

Тож залишається підсумувати очевидне - смартфон для тих, кому важливий дизайн, тактильні відчуття та достойні технічні характеристики. А топовий надширококутник завжди буде приємним бонусом.

Realme GT 2 Pro Оценки : Производительность: 8/10 Экран: 10/10 Камера: 8/10 Зарядка: 9/10 В общем: 9/10 Плюсы : - Дисплей 6,7" 2K 120 Гц LTPO - основная камера - лучший ультраширокоугольник среди конкурентов Минусы : - Snapdragon 8 Gen 1 горячий чип - нет оптического приближения 12/256 - від 19 189