Бренди холдингу BBK випускають немало смартфонів, якщо можна мʼяко сказати - компанія по факту має 5 брендів - Oppo, Vivo, Realme, OnePlus та Iqoo, вони присутні у всіх цінових сегментах.
Сьогодні ми розглянемо їх субфлагманські пристрої - у діапазоні від 10 000 грн до 20 000 грн, будуть як субфлагмани, які створювалися як субфлагмани, так і повноцінні флагмани минулого року - і розберем, який смартфон краще підходить під ті або інші потреби з акцентом саме на глобальний ринок.
OnePlus Ace 2
OnePlus Ace 2 оснащений найшвидшим процесором минулого року - Snapdragon 8+ Gen 1 від Qualcomm. Дисплей Ace 2 має діагональ 6,7 дюйма, роздільну здатність Full HD+ та частоту оновлення 120 Гц.
Потрійна основна камера: 50 Мп ширококутна (Sony IMX 890) + 8 Мп ультраширока + 2 Мп макро. Фронтальна камера 16 Мп забезпечує чіткі селфі. Є оптична стабілізація, режим нічної зйомки та інші звичні фішки.
OnePlus Ace 2 підтримує надшвидку зарядку 100 Вт, що дозволяє повністю зарядити батарею 5000 мАгод всього за 20 хвилин. Корпус виконаний з металу та має стильний дизайн.
Оценки :
Производительность: 10/10
Экран: 9/10
Камера: 8/10
Зарядка: 10/10
В общем: 9/10
Плюсы :
- процессор Snapdragon 8+ Gen 1
- Быстрая зарядка 100 Вт
- Дисплей 6,74" AMOLED 120Гц
Минусы :
- отсутствие оптического увеличения
- Нет разъема для наушников
- толстый (8.9мм)
Realme GT Neo5 SE
Realme GT Neo5 SE оснащений процесором Snapdragon 7+ Gen 2 від Qualcomm. Це 8-ядерний чип, виготовлений за 4 нм техпроцесом - він зовсім трохи не дотягує до рівня Snapdragon 8 + Gen 1.
Дисплей має діагональ 6,74 дюйма, роздільну здатність 2772 x 1240 (451 PPI) та частоту оновлення 144 Гц - що є доволі високим рівнем.
Проте, смартфон не ідеальний - в ньому зекономили на камері - основна камера 64 Мп сенсор від OmniVision з розміром 1/2, що є дуже слабким показником наразі + 8 Мп ультраширока + 2 Мп макро. Фронтальна камера 16 Мп. Присутній штучний інтелект для покращення знімків.
Акумулятор ємністю 5500 мАгод підтримує швидку 100-ватну зарядку SuperVOOC. Звук забезпечують стереодинаміки з гарним звучанням. Realme GT Neo5 SE пропонує чудові характеристики за доступну ціну - якщо вам не потрібна якісна камера цей смартфон саме для вас.
Оценки :
Производительность: 9/10
Экран: 10/10
Камера: 6/10
Зарядка: 10/10
Автономность: 9/10
Плюсы :
- Snapdragon 7+ Gen 2
- экран 6,74" AMOLED 144 Гц
- Быстрая зарядка 100 Вт
- один из самых доступных
Минусы :
- основная камера ужасная, 1/2
- отсутствие глобальной прошивки
Realme GT Neo 3
Realme GT Neo3 150W оснащений потужним процесором Dimensity 8100 від MediaTek. Це 5 нм чип з 8 ядрами, здатний розвивати частоту до 2,85 ГГц. Він забезпечує високу продуктивність та оптимізований для ігор.
Дисплей має діагональ 6,7 дюйма, роздільну здатність Full HD+ та частоту оновлення 120 Гц. AMOLED матриця гарантує живі кольори, глибокий контраст і швидку реакцію.
Потрійна основна камера: 50 Мп Sony IMX766 + 8 Мп ультраширока + 2 Мп макро. Фронтальна 16 Мп забезпечує якісні селфі. Присутній штучний інтелект для поліпшення знімків.
Акумулятор 4500 мАгод підтримує надшвидку 150-ватну зарядку. За 5 хвилин можна зарядити до 50%. Звук від Dolby Atmos дає насичене звучання.
Realme GT Neo3 150W пропонує флагманські функції за адекватну ціну. Він має потужний чип, якісний AMOLED дисплей, 150 Вт зарядку та інші переваги. Чудовий варіант субфлагмана за доступну ціну.
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 8/10
Экран: 8/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
- Основная камера (Sony IMX 766)
- Стабильность прошивки
- Быстрая зарядка до 150 Вт в зависимости от конфигурации
- Очень крутой виброотзыв
- Процессор Dimensity 8100
- Цена
Минусы
- Следует уточнять у продавца, китайская или глобальная прошивка
Realme GT2 Pro
Realme GT 2 Pro оснащений флагманським Snapdragon 8 Gen 1, 6,7" LTPO 2K екраном, камерою 50 Мп та крутим надширококутником на 150 градусів, акумулятором на 5000 мАгод, 65 Вт зарядкою. Він пропонує топові характеристики за більш адекватну ціну, ніж флагмани 2023 року.
Також в білій версії кришка зроблена під папір, а рамки з алюмінію - тож приємні тактильні враження гарантовані. Realme GT 2 Pro залишається одним з кращих флагманів минулого року - а цього року він перейшов в більш доступний сегмент за рахунок здешевшення.
Тож залишається підсумувати очевидне - смартфон для тих, кому важливий дизайн, тактильні відчуття та достойні технічні характеристики. А топовий надширококутник завжди буде приємним бонусом.
Оценки :
Производительность: 8/10
Экран: 10/10
Камера: 8/10
Зарядка: 9/10
В общем: 9/10
Плюсы :
- Дисплей 6,7" 2K 120 Гц LTPO
- основная камера
- лучший ультраширокоугольник среди конкурентов
Минусы :
- Snapdragon 8 Gen 1 горячий чип
- нет оптического приближения
Realme GT Neo5
Realme GT Neo5 оснащений новітнім Snapdragon 8+ Gen 1, 6,74" AMOLED дисплеєм 144 Гц, подвійною 50 Мп камерою, акумулятором 5000 мАгод, 150 Вт зарядкою. Він пропонує найновіші технології за адекватну ціну.
Realme GT Neo5 - один з найкращих субфлагманів 2023 року. Він має топовий процесор Snapdragon 8+ Gen 1, екран 144 Гц, швидку зарядку 150 Вт, подвійну 50 Мп камеру. До того ж, на відміну від Neo 5 SE у нього є як глобальна прошивка, так і Global ROM.
Якщо вам потрібна найдоступніша пропозиція на цей смартфон можна розглядати і China ROM, бо процедура прошивки займає близько 30 хвилин, проте якщо ви не хочете гратися з цим - можна купити смартфон зі вже встановленою Global ROM, або переплатити за офіційну глобальну версію, яка має назву Realme GT 3, така опція також доступна.
Оценки :
Производительность: 10/10
Экран: 10/10
Камера: 8/10
Зарядка: 10/10
В общем: 9,5/10
Плюсы :
- Новейший Snapdragon 8+ Gen 1
- экран 6,74" AMOLED 144 Гц
- невероятная зарядка 150 Вт
- двойная камера 50 Мп
Минусы
- Это китайская версия, поэтому нужно уточнять, прошивал ли продавец
OnePlus 10 Pro
OnePlus 10 Pro оснащений найпотужнішим процесором минулого року Snapdragon 8 Gen 1 від Qualcomm. Це 4-нм чип з 8 ядрами, здатний розвивати тактову частоту до 3 ГГц. Він забезпечує високу продуктивність та графіку.
Дисплей має діагональ 6,7 дюйма, роздільну здатність QHD+ та частоту оновлення 120 Гц. Яскравість до 1300 ніт дозволяє комфортно користуватися навіть на сонці.
Потрійна основна камера: 50 Мп ширококутна, 48 Мп ультраширока, 8 Мп телефото. Розроблена у співпраці з Hasselblad, котра виробляє компанії оптику. Фронтальна 32 Мп. До речі, це єдиний смартфон з оптичним зумом 3х серед цього топу.
Акумулятор ємністю 5000 мАгод забезпечує цілий день автономної роботи. Підтримує швидку 80-ватну зарядку SuperVOOC.
OnePlus 10 Pro пропонує преміум-функції та якість за більш адекватну ціну, ніж флагмани 2023 року. Це все ще один з найкращих варіантів серед субфлагманів від OnePlus.
Оценки :
Производительность: 8/10
Экран: 10/10
Камера: 10/10
Зарядка: 9/10
Автономность: 9/10
Плюсы :
- Дисплей 6,7" 2K 120 Гц
- 80 Вт быстрая зарядка
- Лучшая основная камера среди этих смартфонов
- наличие оптического зума 3х
Минусы :
- Snapdragon 8 Gen 1 горячий чип
- посредственный сверхшироугольник