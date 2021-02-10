Вот и первая ласточка MWC: Motorola продемонстрировала свое видение будущего для смартфонов

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Первым на выставке мы увидели новый формат смартфона от Motorola

Не успели открыть двери нынешней выставки, а компания Motorola (приемная дочь Lenovo) уже показала интересный концепт под названием Motorola Rizr.

Сразу хочется обратить внимание на фантазию маркетологов бренда, имя Razr уже занято линейкой раскладушек и они решили не тратить много сил и просто сменили одну букву. Понятно, что такое название имела их линейка слайдеров, но это принципиально новый формат. Инновационный смартфон имеет очень необычных форм фактор, дисплей может выезжать вверх, тем самым увеличивая диагональ с компактных 4 дюймов до привычных на сегодня 6.5. В свернутом состоянии часть экрана как ворота гаража заходит на заднюю крышку устройства. Значительно понятнее будет если вы посмотрите видео ниже.

Конечно концепция очень интересная, но исполнение просто ужасное, на фото можно увидеть излом, который находится на нижнем торце, когда смартфон сложен. И тоже странным кажется то, что экран заходит не под крышку, а остается снаружи. Какой стороной его класть на стол, чтобы не поцарапать решительно непонятно. Как вам такой концепт и есть ли по вашему мнению, у него реальное коммерческое будущее пишите в комментариях.

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Источник: twitter