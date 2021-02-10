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Постоянно развивающийся молодой бренд Oscal совсем скоро анонсирует горячую новинку. Это будет ударопрочный смартфон Oscal S80 с огромным аккумулятором на 13000 мАч. Что еще интересного в этом телефоне, кроме потрясающей автономности и когда на него откроется предзаказ – расскажем в сегодняшней новости.

Характеристики телефона Oscal S80

Oscal S80 получил 6.583-дюймовый экран с разрешением FHD+. Толщина корпуса составляет 18.9 мм, вес – 460 грамм. Корпус серого цвета, но с разноцветными вставками: оранжевыми, зелеными или фиолетовыми.

Смартфон тщательно защищен от повреждений благодаря стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Устройство можно погружать на глубину до 1.5 м в течение 30 минут.

На борту, вероятнее всего, будет установлен процессор MediaTek Helio G85 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. ОЗУ можно расширить еще на 4 ГБ, а ПЗУ – до 1 ТБ благодаря SD-карте. Качественное охлаждение обеспечивает система Graphite.

Смартфон работает на базе операционной системы Android 12 с фирменной Doke OS 3.0. К преимуществам новой версии прошивки следует отнести большое количество тем и обоев, универсальный рабочий стол, быструю синхронизацию с ноутбуком, интеллектуальные окна и плавную работу интерфейса.

Производитель называет Oscal S80 универсальным устройством, сочетающим в себе цифровую камеру, портативный внешний аккумулятор, навигационный компас и беспроводную колонку.

Oscal S80 обладает тройной камерой с главным 12-мегапиксельным модулем Sony IMX362, 8-мегапиксельным ультрашироким и 2-мегапиксельным сенсором глубины. Поддерживается разработка ArcSoft. Видео записывается в качестве 2K/30fps.

Аккумулятор емкостью 13000 мАч может похвастаться реверсивной зарядкой. Есть быстрая зарядка мощностью 33 Вт, заряжающая батарею с 0 до 51% всего за час.

Презентация Oscal S80 пройдет с 13 по 17 февраля. Приобрести новинку и ознакомиться с ее стоимостью можно на официальной странице Aliexpress . Обязательно напишите в комментариях, заинтересовала ли вас эта модель.