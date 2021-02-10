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КРОК ЕВОЛЮЦІЇ БРЕНДУ

OSCAL офіційно представив новий логотип, змінивши кольори - замість червоного-синього градієнта на яскравий помаранчевий. Зазначається, що бренд готується до дослідження нових співвідношень між технологіями та життям.

Презентований дизайн зберігає основну форму попереднього логотипу, але додає йому свіжості та енергії. Для OSCAL такий крок означає надання продуктам енергічного, молодіжного духу. Бренд вбачає в цьому акцент до уваги на його продуктивність, дизайн, якість та обслуговування, надаючи унікальну ідентичність.

Вибір помаранчевого кольору, на мою думку, робить бренд візуально більш дорослим. Тож, будемо спостерігати, як це вплине на сприйняття бренду покупцями, та чи покращить це становище бренду.