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27.09.2024 52 0

КРОК ЕВОЛЮЦІЇ БРЕНДУ

 

OSCAL офіційно представив новий логотип, змінивши кольори - замість червоного-синього градієнта на яскравий помаранчевий. Зазначається, що бренд готується до дослідження нових співвідношень між технологіями та життям.

 

– фото 1

 

Презентований дизайн зберігає основну форму попереднього логотипу, але додає йому свіжості та енергії. Для OSCAL такий крок означає надання продуктам енергічного, молодіжного духу. Бренд вбачає в цьому акцент до уваги на його продуктивність, дизайн, якість та обслуговування, надаючи унікальну ідентичність.

 

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Вибір помаранчевого кольору, на мою думку, робить бренд візуально більш дорослим. Тож, будемо спостерігати, як це вплине на сприйняття бренду покупцями, та чи покращить це становище бренду.

Автор: Andrii S. Дата публикации: 27.09.2024
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