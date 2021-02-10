Основная камера Xiaomi 14 Pro получит переменную диафрагму в сочетании с дюймовым сенсором Sony IMX9xx – инсайдеры

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В Xiaomi 14 Pro появится ПЕРЕМЕННАЯ ДИАФРАГМА ﻿

Одной из самых больших особенностей Xiaomi 14 Pro может стать система камер. Флагман получит три 50 МП камеры на задней панели, при этом основная будет иметь большой дюймовый датчик Sony IMX9xx.



Сообщается, что Xiaomi в конструкции камеры собирается использовать переменную диафрагму. Раньше ее получил Xiaomi 13 Ultra, сейчас инновация будет доступна в Xiaomi 14 Pro. Пользователи смогут регулировать диафрагму между f/1,9 и f/4,0 – камера станет универсальной для съемки различных объектов и сцен.



Внедрение функции переменной диафрагмы в Xiaomi 14 Pro обещает раскрыть весь потенциал 1-дюймового датчика основной камеры, создавая основу исключительного качества изображения. Эта инновация обязательно обрадует энтузиастов фотографии и пользователей, требующих от своих смартфонов первоклассных возможностей.



Xiaomi 14 Pro дебютирует в конце октября, и благодаря инновационным функциям камеры сможет изменить правила игры на рынке смартфонов.

Источник: Sparrows News