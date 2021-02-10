Последняя распродажа лета на AliExpress началась: эксклюзивные купоны от Andro-News к невероятной распродаже на али
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Сегодня началась большая распродажа на платформе AliExpress, посвященная возвращению школьников за парты - Back to school. Но, товары со скидкой не только для школы, но и смартфоны, ноутбуки, наушники и многое другое. К тому же мы приготовили для вас эксклюзивные купоны для получения скидок:
BTSandroprice5 - $5 от $45
BTSandroprice12 - $12 от $100
BTSandroprice18 - $18 от $150
BTSandroprice24 - $24 от $200
BTSandroprice32 - $32 от $260
Самому находить лучшие предложения очень долго, поэтому мы создали специальный телеграмм канал andro-price (Aliexpress) , где публикуем лучшие предложения от проверенных и надежных продавцов, заказывая у которых можно быть спокойным. Ссылку на него я оставлю дальше по тексту:
Выбирайте лучшие предложения с помощью нашего телеграмм-канала или получите скидку на то, что уже могло быть в вашей корзине. Срок действия распродажи ограничен – с 21 по 28 августа.
Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:
Как заказывать посылки с Aliexpress
Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью более 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.