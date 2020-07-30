Павел Дуров пожаловался на Apple в Еврокомиссию

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Пришло сообщение, что Павел Дуров взял и пожаловался на Apple в Еврокомиссию. Причиной для развязывания «войны» стал тот факт, что Telegram считает, что «яблочная» компания попирает права потребителей и разработчиков. В частности, популярный мессенджер уверен, что Apple должна отказаться от практики запрета сторонних магазинов iOS-приложений.

Поборы в App Store

Потребители должны получить право качать софт не только из App Store. Сейчас они лишены права выбора и Apple единолично решает, где пользователям брать необходимые приложения. Выступил Telegram и против 30% комиссионных, которые должны платить разработчики с каждой транзакции в приложении. Стоит сказать, что это не первый выпад в сторону Apple в части 30% поборов. В этом году тот же Павел Дуров уже не раз открыто выступал против такой политики концерна из Купертино, которая ставит в невыгодное положение разработчиков и губит на корню попытки начинающих разработчиков предложить что-то действительно интересное.

Еще в 2016 году Telegram хотел запустить в рамках собственного мессенджера встроенный магазин с играми, чтобы монетизировать софт. Но в итоге идея так и осталась идеей, а все по причине отказа со стороны Apple, поскольку это нарушает ее правила. Опасаясь того, что за неповиновение и запуск магазина приложений Telegram может поплатиться выдворением с App Store, от затеи было решено отказаться.

Как скоро жалоба будет рассмотрена Еврокомиссией, неизвестно. Но вряд ли Telegram в одиночку сможет добиться уступок со стороны Apple. Если же к его жалобе присоединяться другие компании или же направят свои, тогда, возможно, чиновники всерьез прислушаются к ним и на рынке iOS-приложений произойдут какие-то подвижки.

Источник: macrumors