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PayPal заработал в Украине полноценно

17.03.2022 151 0

Неделю назад глава Минцифры Украины Михаил Федоров поблагодарил руководство платежного сервиса PayPal за сворачивание деятельности в Российской Федерации. А заодно он предложил компании рассмотреть возможность начать свою деятельность в Украине. PayPal услышал его и заработал в Украине полноценно.

 

PayPal заработал в Украине полноценно – фото 1

 

Компания официально заявила о том, что она начинает предлагать полный перечень услуг в Украине. Ранее украинцы могли использовать платежную платформу только для отправки денег из страны. Теперь они смогут получать средства, а также совершать переводы по Украине и за границу. Этот шаг сделан в рамках оказания помощи украинцам, пострадавшим от вторжения российских войск.

 

Еще одна приятная новость — отсутствие комиссии за перевод средств на украинские счета до 30 июня. Средства со счета PayPal могут быть переведены на счета пользователя в украинских банковских учреждениях и можно использовать карты Visa или Mastercard. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров поблагодарил PayPal за то, что они услышали его просьбу и решили поддержать украинцев во время войны. Министр призвал украинцев подвязывать карты Visa и Mastercard и пользоваться услугами PayPal.

 

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Источник: washingtonpost

PayPal
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.03.2022

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PayPal заработал в Украине полноценно