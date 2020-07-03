Перед Xiaomi и Vivo маячит угроза утраты крупнейшего рынка. У Apple уже проблемы

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Между Китаем и Индией сохраняются напряженные отношения из-за конфликта на спорном участке границы в Западных Гималаях. Противостояние двух стран уже привело к тому, что на территории Индии заблокировали работу 59 китайских приложений. И это больно ударило по TikTok, ведь на индийский рынок приходится 30% всех загрузок.

Что происходит

Но может так статься, что нынешний конфликт приведет и к существенному перераспределению сил на рынке смартфонов этой страны и аукнется в общемировом масштабе. Специалисты считают, что помимо создателей программных продуктов под удар попадут производители «железа». На сегодняшний день, на долю китайских смартфонов приходится 81% всех проданных устройств в Индии. А лидирует Xiaomi, которая контролирует 30% рынка смартфонов.

Есть риск того, что, прежде всего, Xiaomi и Vivo могут вскоре растерять свою долю в Индии. Даже если беспорядки и антикитайские настроения пользователей и не приведут к существенному падению спроса на аппараты компаний, то сбои в работе цепочки поставок обязательно скажутся на статистике продаж. Если конфликт между двумя странами затянется, то последствия для производителей смартфонов могут быть крайне негативными. Зато сложившаяся ситуация на руку Samsung, которая имеет все шансы нарастить продажи своих смартфонов и потеснить Xiaomi с позиции лидера.

Apple невольная жертва

Конфликт между Китаем и Индией уже отразился на Apple. Компания вынуждена была приостановить работу двух фабрик Foxconn, на которых собираются iPhone. Причина — дефицит комплектующих из Китая. На данный момент Индия усилила контроль за поставками товаров из Поднебесной, что привело к серьезным задержкам на таможне.

Источники: phonearena, phonearena