Гонка мобильных процессоров продолжаются, Samsung планирует выпустить Galaxy S24 уже через два месяца, у Siri теперь есть поддержка русского языка

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Дайджест самых интересных новостей недели﻿﻿﻿

Друзья, на этой неделе новостей вышло не так много, но они остаются не менее интересными. Пока все активно штурмуют Aliexpress в погоне по самым низким ценам, Samsung не перестает нас удивлять. Компания сотрудничает с AMD и Qualcomm, чтобы внедрить технологию FSR (FidelityFX Super Resolution) в своих флагманских смартфонах в процессорах Exynos. Эта технология позволяет вашему устройству запускать графически требовательные игры более плавно, не перегружая аппаратное обеспечение.

Гонки процессоров продолжаются. Компания MediaTek представила новый мощный процессор Dimensity 9300, состоящий только из производительных ядер, находящихся в состоянии низкого энергопотребления. Как оказалось, энергоэффективные ядра не так уж нужны. Вот только любопытно, как такой процессор себя проявит в реальной жизни.

Несмотря на то, что Apple официально вышла с рынка России, но компания все же смогла добавить в Siri язык страны-агрессора. Лучше бы занялись своими часами, ведь многие пользователи жалуются на чрезмерный нагрев в последней версии WatchOS.

Xiaomi продолжает плодить кучу непонятных устройств. Недавно компания представила Poco C65 с устаревшим процессором Helio G85 и еще более старым типом накопителя. Данный смартфон можно назвать гордым словом "тупой". Но на этой компании не остановится, но вскоре представит еще один ультрабюджетник Redmi 13C, являющийся клоном Poco C65.

Конечно, не могли мы вас и на этой неделе оставить без Илона Маска, который как всегда облажался со своим Tesla Cybertruck, а также очередные новости из "сверхдержавы". Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале: