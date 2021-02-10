Переход с iOS на Android стал проще

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Google выпустила приложение Switch to Android, но сделала это тихо и не рекламируя его

Пользователи iOS, возжелавшие перейти на светлую сторону добра, обязательно озабочены поиском инструмента, позволяющего им быстро и комфортно перенести данные с iPhone на Android-смартфон. В Google это понимают и предложили решение, позволяющее удобно и плавно мигрировать с iPhone на устройство с зеленым роботом.

За этот процесс отвечает приложение Switch to Android, которое в начале нынешней недели появилось в каталоге App Store. При помощи его пользователь может выбрать те данные, которые должны быть перенесены с «яблочного» смартфона на Android-устройство. В частности, речь идет о контактах, видео и фото, событиях из календаря и прочая информация. При этом кабель не понадобится, все будет осуществлено «по воздуху».

Выход Switch to Android не стал чем-то революционным, но есть ряд непонятных моментов, связанных с его появлением. По каким-то причинам Google предпочла не афишировать выход программы. Приложение по-тихому добавили в App Store. При этом само приложение скрыто из индекса поиска в магазине приложений, а для его установки дана прямая ссылка.

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Источник: appstore