Первые данные о Redmi K70 Ultra, который также станет Xiaomi 14T Pro
Ultra будет не только в основной линейке Xiaomi
Утечки данных указывают на дополнение к серии Redmi K70, K70 Pro и K70e – вскоре должен выйти Redmi K70 Ultra, который, по слухам, также будет называться Xiaomi 14T Pro. В сети впервые появились характеристики Redmi K70 Ultra.
Ожидаемые характеристики Redmi K70 Ultra:
- Дисплей: 6,67" 2K AMOLED 120 Гц
- Процессор: Dimensity 9300
- Оперативная память: 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ
- Накопитель: 128 ГБ/256 ГБ/51 2 ГБ/1 ТБ
- Основная камера 50 МП, сверхширокоугольный датчик на 108 МП, телеобъектив на 12 МП
- Фронтальная камера: 16 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт
Digital Chat Station обнародовал информацию о том, что Xiaomi разрабатывает новый смартфон Redmi K70 Ultra на базе процессора Dimensity 9300, в отличие от K70 Pro, оснащенного чипом Snapdragon 8 Gen 3.
Смартфон получит 6,67” дисплей 2K AMOLED с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 150 Вт. Источники также намекают на улучшенные возможности камеры и продленный срок службы батареи K70 Ultra.
Ожидается, что обновленная система камер будет включать в себя новый основной датчик на 50 МП и ультраширокий датчик на 108 МП.
Redmi K70 Ultra должен дебютировать в первом квартале 2024 года.
Источник: Gizmochina