Первый в мире планшет с Linux StarLite Mk V с неплохими характеристики и ценой от $462

86

Дисплей 12,5” IPS, процессор Intel N200, чехол с клавиатурой

Не то чтобы многим потребовался мощный планшет с Linux, но теперь он есть. Компания Star Labs, специализирующаяся на ноутбуках и ПК с Linux, создала аналог Microsoft Surface для поклонников открытой операционной системы.



StarLite Mk V поставляется с предварительно установленной Ubuntu или несколькими другими дистрибутивами по выбору. Можно заказать устройство и с Windows, но придется доплатить за лицензию ОС. Кроме Linux, на планшете также установлена микропрограмма с открытым кодом Coreboot, аналог BIOS или UEFI.



Это не какая-нибудь игрушка для фанатов: планшет получил качественный экран и приличную начинку. Дисплей IPS с диагональю 12,5” имеет разрешение 2880x1920. Скорость StarLite Mk V обеспечивает процессор Intel N200 (Alder Lake-N) – два ядра работают на частотах от 1 до 3,7 ГГц. Помимо быстрой памяти 16 ГБ LPDDR5-4800 планшет оснащен накопителем 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0.



Связь с сетью и другими устройствами StarLite Mk V поддерживает благодаря Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Также есть 2 разъема Type-C с поддержкой USB 3.2, каждый из которых способен заряжать батарею на 38 Вт*ч мощностью комплектного зарядного устройства 65 Вт. Также есть HDMI, джек 3,5 мм и картридер microSD. Обе камеры StarLite Mk V, спереди и сзади, имеют разрешение 2K. Поддерживаются внешние мониторы на 4K и 30 Гц.



А вот чехол с клавиатурой и подставкой, который можно видеть на рендерах, продается отдельно за $101. Клавиатура имеет трекпад, ее кнопки подсвечиваются. Планшет достаточно тяжел, он весит 900 г, его размеры 283 x 203 x 9 мм. На сайты Star Labs StarLite Mk V указана цена $661, которая в настоящее время снижена до $462. Заказать устройство можно уже сейчас, но доставят его только в октябре.

Источник: Star Labs