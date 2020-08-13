Первые подробности о чипе Snapdragon 732G

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В апреле прошлого года Qualcomm пополнила линейку среднебюджетных чипов двумя новинками: Snapdragon 730 и Snapdragon 730G. Буква G в названии последней платформы является сокращением от слова «Gaming» и указывает на то, что процессор предназначен для игровых смартфонов. За прошедший год на рынке появилось всего около дюжины устройств с этим чипом и среди заметных Redmi K30, Xiaomi Mi Note 10, Realme X2 и Google Pixel 4a.

Чипмейкер решил, что пришло время обновляться и готовит к выходу Snapdragon 732G. Сообщается, что новый чип должен быть изготовлен по нормам 8-нанометрового техпроцесса FinFET и получит видеоускоритель Adreno 618, который установлен и в Snapdragon 730. Скорее всего, графический чип тут разгонят, чтобы добиться небольшого прироста мощности.

Новое решение будет восьмиядерным с двумя кластерами ядер: парочка ядер Kryo 470 Gold с пиковой частотой 2,3 ГГц и секстет ядер Kryo 470 Silver с тактовой частотой 1,8 ГГц. Обещают также обновленный движок, который отвечает за машинное обучение и выполнение задач с применением искусственного интеллекта. В состав чипа войдет модем Snapdragon X15 LTE, Hexagon 688 DSP и Spectra 350 ISP

Есть предположение, что одним из первых Snapdragon 732G может получить смартфон Samsung Galaxy M51. Эту или другую модель с новым чипом должны представить в сентябре нынешнего года и ценник на нее может быть в районе $300.

Источник: twitter