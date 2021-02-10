Первые рендеры Google Pixel 7 Pro

284

Он не слишком отличается от предшественника

Известный инсайдер Стив Хеммерстоффер, скрывающийся под ником OnLeaks в последние проявляет большую активность. Его рендеры еще не представленных смартфонов стали одними из главных инфоповодов на профильных ресурсах. Следом за изображениями серии Redmi K50 и Realme GT Neo 3 он решил продемонстрировать Google Pixel 7 Pro.

Новинка будет похожа на предшественника. Останется вырез в дисплее под фронтальную камеру и спрятанный под экран сканер отпечатков пальцев. Тыльную крышку Google Pixel 7 Pro предложат двухцветную и на месте оставят «постамент» основной камеры с трем датчиками изображения. Только на этот раз объективы немного «утопят» внутрь площадки основной камеры. Судя по рендерам, один из сенсоров будет перископическим.

Габариты корпуса Google Pixel 7 Pro составят 163х76,6х8,7 мм (с учетом выступа камеры 11,2 мм). Ожидается, что диагональ экрана составит 6,7 или 6,8 дюйма, предложат порт USB Type-C и сохранят привычную компоновку элементов управления. Представить Google Pixel 7 Pro должны осенью и на данный момент ходят разговоры, что компания продолжит развивать собственную линейку чипов и новинка получит Tensor второго поколения. Можно не сомневаться, что придет новинка с Android 13.

﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: xda developers