Первый рейтинг самых производительных смартфонов в 2021 году

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AnTuTu составил чарт самых мощных флагманов и устройств среднего уровня

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu и в этом году взялись за излюбленное дело ранжировать смартфоны по уровню производительности. Они составили первый в этом году рейтинг самых мощных мобильных устройств за январь 2021 года. Названа «десятка» лучших как во флагманском сегменте, так и среди смартфонов среднего уровня, актуальных для рынка Китая.

Предсказуемо на верхних строчках рейтинга оказались мобильники на базе Snapdragon 888. Лидером стал iQOO 7 с топовым чипом от Qualcomm и 12/256 Гб памяти, а на второй строчке оказался Xiaomi Mi 11 с 12/256 Гб памяти. На данном этапе плеяда устройств с Snapdragon 888 на рынке Поднебесной закончилась, что позволило Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro с чипом Kirin 9000 занять третью и четвертую строчки рейтинга.

Оставшиеся шесть мест заняли смартфоны на Snapdragon 865: Oppo Reno5 Pro 5G, iQOO 5, Redmi K30S, iQOO 5 Pro, Vivo X50 Pro+ и Xiaomi Mi 10. Что касается среднего сегмента, то здесь серьезных изменений не произошло. На вершине оказались модели на базе Dimensity 820, следом идут устройства с чипами Kirin, замкнули топ-10 самых мощных смартфоны с платформами от Qualcomm и Realme Q2 Pro 5G.

Среди новичков оказался только Redmi Note 9 Pro 5G с Snapdragon 750G. В целом топ-10 выглядит так: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G, Huawei Nova 7, Huawei Nova 7 Pro, Honor 30, Honor X10, Huawei Nova 7 SE, Oppo Reno5 5G, Redmi Note 9 Pro 5G и Realme Q2 Pro 5G.

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Источник: antutu