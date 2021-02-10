Итоги 2023 года: лучшие смартфоны до 8000. Предлагающие Samsung, Xiaomi, Motorola и другие

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Достойный вариант именно для вас

В 2023 году достойные смартфоны ожидают пользователя в любом диапазоне цен. Не обязательно покупать даже недорогие флагманы, чтобы удобно пользоваться телефоном в большинстве возможных сценариев. Телефоны за 8000 грн уже приличные экраны, быстрые процессоры и предлагают камеры, качественно снимающие фото и видео.



Мы подобрали для вас наиболее интересные смартфоны до 8000 грн. с оптимальным балансом цены и характеристик. Характеристики схожи, но некоторые из них имеют лучшие камеры, дисплеи, беспроводную зарядку и другие «изюминки».

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A24﻿

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Смартфон Galaxy A24 – типичный бюджетный Samsung. Видели один – видели все: стандартные три объектива на задней стороне, впереди толстая рамка с подбородком вокруг экрана. Селфи-камера в капле – многие смартфоны за те же деньги давно избавились от этого увечья и внедрили нормальное круглое отверстие.



Экран неплохой, но и ничего особенного: 6.5” Super AMOLED, 90 Гц, относительно высокая максимальная яркость 1000 нит, разрешение 1080 x 2340. Это просто экран, с которым будет комфортно, но не больше.Его размер мог бы быть и больше, или наоборот, меньше, для компактности.



Камера на 50 МП позволит делать относительно качественные снимки. Подобные камеры понемногу становятся стандартом для все более недорогих телефонов, тенденция радует. Остальные две – ненужные заглушки, 5 МП ультраширокоугольная и 2 МП макро. Камера снимает всего 1080p@30fps. Селфи тоже стандартная – на 16 МП.



Samsung Galaxy A24 поддерживает относительно свежие стандарты беспроводной связи Wi-Fi ac и Bluetooth 5.3. Из приятного – наличие отдельного слота microSDXC. Доступны 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопитель – да, больше нет.



Процессор Mediatek Helio G99 – не самый лучший вариант, но 2 ядра Cortex-A76 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 2 ГГц обеспечивают приемлемую производительность. Батарея на 5000 мАч тоже по факту становится стандартом для большинства телефонов. Мощность зарядки 25 Вт – тоже норма – но только для Samsung, не для других. К концу 2023 года это не быстрая, а медленная зарядка. В целом Samsung Galaxy A24 комфортен и надежен, но больше о нем нечего сказать, он лишен каких-либо примечательных особенностей.

6/128 ГБ від 7 870 грн

Realme 11 4G

Realme 11 4G﻿﻿

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Дизайн Realme 11 4G спорный: довольно небольшие рамки, но большой подбородок, селфи камера в левом углу, основной блок камер также в левом углу. Только один из четырех объективов – настоящая камера. Другие – датчик глубины, обманка и вспышка. Смартфон доступен в черном и золотом цветах.



Экран смартфона напоминает дисплей Galaxy A24 – 6,4”, 90 Гц, 1000 нит максимальной яркости, с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Он защищен Corning Gorilla Glass 5.



Процессор здесь совсем тот же – Mediatek Helio G99. Доступны 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ накопитель. Есть отдельный слот для microSDXC. Аккумулятор 5000 мАч заряжается от устройства на 67 Вт, половина его запаса восстанавливается всего за 17 минут.



Настоящая звезда – 108 МП камера f/1.8, 25 mm, 1/1.67". Многие мегапиксели не означают автоматически лучшего качества, особенно колет это смежные пиксели. Но по реальным отзывам, камера действительно качественная – возможно, лучшая в этом топе. Хотя она тоже снимает видео только 1080p@30fps Так что если вам нужны лучшие фото – смело выбирайте Realme 11 4G.

Красавец за небольшие деньги realme 11 4g ﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Прекрасный AMOLED-дисплей + Хорошая основная камера на 208 Мп + Относительно компактный + Имеющийся разъем 3.5 мм mini-jack + Стабильный MediaTek Helio G99 ﻿﻿﻿﻿﻿ Минусы - частота обновления всего 90 Гц - Неудобное расположение фронтальной камеры

8/256 GB від 8 099 грн

Poco X5

Poco X5﻿﻿﻿

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Привычный и примечательный дизайн Poco приятный многим и как всегда в серии выделяет смартфон среди десятков других. Решение, которое делает недорогой смартфон привлекательным – фишка бренда. Poco X5 имеет относительно тонкие рамки (но с подбородком) и круглый вырез для селфи-камеры – прощай, Samsung.



Вот здесь уж действительно хороший экран: 6,67” Super AMOLED с обновлением до 120 Гц и реальной, а не пиковой яркостью 700 нит. Разрешение – 1080 x 2400 точек, да еще и покрытие Corning Gorilla Glass 3. Похоже, что и 120 Гц постепенно распространяются на более дешевые телефоны и никого уже не удивляют.



Процессор Snapdragon 695 5G при почти тех же характеристиках все же лучше Helio G99. И да, здесь наконец-то доступна конфигурация с 256 ГБ накопителем. UFS 2.2 – не что иное, но для бюджетного сегмента норма.



Камера 48 МП, f/1.8 с автофокусом, но без оптической стабилизации – приемлема, но не более. Остальные две – заглушки, ультраширокая на 8 МП и макро на 2 МП. Видео 1080p@30fps является эталоном этого класса. Селфи – 13 МП с поддержкой HDR.



Батарея на 5000 мАч заряжается от 33 Вт, полный запас аккумулятора восстанавливается за час. Не слишком быстро, но и не Samsung. В целом смартфон приятный, хоть и не хватает традиционного желтого цвета Poco.

ТОП за свои деньги Poco X5 ﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Хороший AMOLED-дисплей и 120 Гц + Наличие порта 3.5mm jack + Долгое время автономной работы Минусы

- Нет стереозвучания - Защита от воды и пыли всего IP53 - Высокая цена по сравнению с конкурентами 6/128 GB від 7 690 грн. 8/256 GB від 8 721 грн.

Motorola Moto G54

Motorola Moto G54﻿﻿﻿﻿﻿

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Motorola, похоже, нацелилась на господство в бюджетном сегменте. Дизайн смартфонов стал лучше за последние годы, они совмещают неплохие характеристики по доступной цене. Симпатичный, доступный в синем, зеленом и красном цветах. Корпус смартфона сделан из пластика, но стилизован под металлическую рамку и искусственную кожу.



Дисплей с диагональю 6.5” имеет разрешение 1080 x 2400 и частоту обновления 120 Гц. IPS-экран подойдет для тех, кто почему-то не любит AMOLED. Если вы решили найти именно жидкокристаллический дисплей, Moto G54 – то, что вам нужно, все предыдущие варианты имели именно OLED.



Процессор – Mediatek Dimensity 7020. По сути, это тот самый Mediatek Helio G99, который ставит большинство смартфонов в этом топе на одну ступеньку по производительности. Тем легче делать выбор, при этом можно сконцентрироваться на других характеристиках.



Основная камера на 50 МП имеет автофокус, оптическую стабилизацию и делает хорошие снимки. В отличие от предыдущих этот смартфон способен снимать видео с частотой 60 кадров в секунду. Кроме нее есть 2 МП макро и селфи-камера на 16 МП.



Из беспроводных соединений есть Wi-Fi ac и Bluetooth 5.3. Из других интересных деталей есть стереодинамики. А вот скорость зарядки аккумулятора смартфона самая низкая в топе – батарея на 5000 мАч заряжается мощностью всего 15 Вт. Это немаловажный момент, если нужно заряжать смартфон быстрее, это не ваш выбор. Зато присутствует реверсивная зарядка.

БЮДЖЕТНИК С ОТЛИЧНОЙ АВТОНОМНОСТЬЮ Motorola Moto G54 Power Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Неплохой процессор Mediatek Dimensity 7020

+ Основная камера с OIS

+ Ультраширик с автофокусировкой

+ Батарея на 6000 мАч

+ Можно установить карту памяти и пользоваться аудиоджеком

+ Приятная цена

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Минусы

- IPS-экран вместо AMOLED

- Запись видео только в 1080p@30fps

- В материалах корпуса используется только пластик 12/256 - від 7 459 грн

Infinix Note 30 Pro

Infinix Note 30 Pro﻿

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Infinix – не такой известный, но заслуживающий внимания бренд, предлагающий неплохое отношение цены и качества. Смартфон оригинального дизайна поставляется в темно-сером и желто-синем градиентном цвете. Приятная деталь – стеклянная задняя стенка пластикового корпуса. Также есть защита от пыли и влажности, но не слишком сильная – IP53.



Экран 6.67” AMOLED, поддерживает 1 млрд цветов, частоту обновления 120 Гц и имеет пиковую яркость 900 нит. Хороший большой дисплей, но примерно такой же, как у других участников топа. Процессор – также Mediatek Helio G99. Телефон порадует экраном и производительностью, достойными своего класса.



Хорошая камера 108 МП с автофокусом делает хорошие для собственного класса снимки. Остальные два модуля – это 2 МП датчик глубины и 2 МП макро. Это единственный смартфон в топе, умеющий писать видео 1440p@30fps. Селфи-камера – лучшая из всех, на 32 МП. Поэтому смартфон – выбор тех, кто стремится к качественным портретам.



Infinix Note 30 Pro доступен в конфигурации 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель. Аккумулятор на 5000 мАч быстро заряжается устройством на 68 Вт – 80% за 30 минут. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт и реверсную беспроводную зарядку – им можно подзарядить наушники или часы.﻿