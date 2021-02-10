Pixel 8 и 8 Pro – блокировка возможности тестировать смартфоны через бенчмарки

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ПОПЫТКИ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КРИТИКИ

Компания Google заблокировала возможность установки популярных бенчмарков на новые смартфоны Pixel 8 и 8 Pro.

Это было обнаружено при тестировании устройств. Пользователи не могли установить такие приложения, как Geekbench и 3D Mark, используемые для оценки производительности процессора и графики.

Однако Google не была бы собой, ведь заблокирована была установка только с Google Play, однако из-за APK файл таких ограничений нет, поэтому результаты показали, что производительность Tensor G3 хуже конкурентов, несмотря на новейшую архитектуру. Это связано с техпроцессом Samsung производства чипсета.

После критики Google все же сняла блокировку, и пользователи Pixel 8 получили доступ к бенчмаркам. Однако ситуация вызвала компании вопрос – неужели все настолько плохо, что даже стыдно давать доступ к бенчмаркам?

Как вы считаете, этическим было такое ограничение со стороны Google? Жду дискуссии в комментариях!

Источник – notebookcheck