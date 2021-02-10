Плановые отключения электроэнергии в Китае усугубят дефицит комплектующих и электроники

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В Китае останавливаются фабрики из-за нехватки электроэнергии

Несколько ключевых китайских поставщиков Tesla и Apple вынуждены были остановить производство на несколько дней, чтобы обеспечить жесткое соблюдение политики энергопотребления. Из-за дефицита угля и в целях уменьшения углеродных выбросов муниципальные власти отдельных районов Китая пошли на то, чтобы прекратить строительство электростанций на угле и на временное отключение электроэнергии. КНР взяла курс на то чтобы к 2030 году прекратить увеличение углеродных выбросов и к 2060 году добиться статуса углеродного нейтралитета.

Цепочка поставок комплектующих дала сбой и целый ряд ключевых предприятий вынуждены будут остановить производство до конца сентября. На складах есть готовая продукция и поставщики надеются, что им удастся избежать перебоев с поставкой продукции. Но и они не бездонные, поэтому целый ряд фабрик планируют компенсировать перебои с электроэнергией за счет задействования генераторов или организации дополнительных ночных смен.

Целый ряд компаний, которых коснулись перебои с электроэнергией, заняты производством комплектующих для iPhone и заняты сборкой «яблочных» устройств. Так, компания Eson Precision Engineering, филиал Foxconn — крупнейшего производителя iPhone и деталей для Apple и Tesla, сообщила, что вынуждена была поставить на паузу производство на своих предприятиях в городе Куньшань.

В планах наладить производство компонентов в выходные и праздничные дни, чтобы уменьшить негативные последствия от отключения электроэнергии. Другой контрактный производитель Concraft Holding, занимающийся производством динамиков для iPhone, простаивает уже пять дней. Сбои с поставкой электроэнергии могут коснуться и предприятий-подрядчиков Qualcomm, Intel и NVIDIA.

Сбои в работе предприятий только усугубят существующий дефицит комплектующих. Кроме того, будет ощущаться нехватка готовой продукции, и торговые сети ощутят на себе это в период рождественских распродаж.

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Источник: reuters, asia.nikkei