Планшет Blackview Tab 12 поступил в продажу по низкой цене

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Помимо смартфонов компания Blackview еще выпускает и планшеты. Так, буквально на днях был дан старт продажам Blackview Tab 12, который стал серьезным обновлением по сравнению с Blackview Tab 8 2020 года. У новинки лучше дисплей, усовершенствованное программное обеспечение и емкий аккумулятор.

Весит Blackview Tab 12 всего 423 грамма и его габариты составили 239,2х157,93х7,4 мм. Он эргономичный и комфортный в использовании, а также поместится в портфеле, рюкзаке или дамской сумочке. На выбор три цвета: синий, серебристый и серый.

На передней панели Blackview Tab 12 установили 10,1-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920х1200 точек с технологией In-Cell, который занимает 80% ее площади. Под капотом трудится восьмиядерный чип UNISOC SC9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц в связке с 4 Гб оперативной памяти и постоянной предложили 128 Гб.

Фишкой планшета является фирменная прошивка Doke OS_P 2.0 на базе Android 11 с набором стоковых приложений, таких как Cold Room, Game Mode, System Manager и Data Migration Assistant для более комфортного и простого взаимодействия с планшетом. Еще одна приятна новость состоит в том, что Blackview Tab 12 поставляется с офисными инструментами WPS и приложением для создания заметок.

Емкость аккумулятора составила 6580 мАч и этого должно хватить на работу 710,5 часа в режиме ожидания, на 18 часов прослушивания музыки и 5,1 часа для просмотра видео. В арсенале Blackview Tab 12 фронталка на 8 Мп и основная камера на 13 Мп, динамик Smart PA. Прямо сейчас планшет предлагают по цене всего $145,99, но таким ценник будет до 22 мая.

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