Планшет Xiaomi Pad 6 врывается в бюджетный сегмент – всего 8 729 за Snapdragon 870, 4 динамика Harman Kardon и 144 Гц дисплей!
МОЩНОСТЬ И МУЛЬТИМЕДИА
Любители гаджетов, внимание! Компания Xiaomi предлагает свой новый планшет Pad 6 по невероятно привлекательной цене. Эта модель сочетает в себе 11-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, мощный процессор Snapdragon 870, двойную камеру 13+8 Мп, емкий аккумулятор 8840 мАч и поддержку Google Pay.
Звук здесь от Harman Kardon, 4 динамика – мощные, чтобы вы могли наслаждаться контентом. Зарядка здесь тоже относительно быстрая – 33 Вт достаточный уровень для планшета, особенно за эти деньги.
Xiaomi Pad 6 – это идеальный выбор для просмотра видео и игр, а также для производительной работы в дороге. Высокое качество и привлекательная цена делают его настоящей находкой.
Поспешите воспользоваться уникальным предложением и купите планшет Xiaomi Pad 6 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти всего за 8 729 грн! Горячая цена, но спешите – актуальность предложения ограничена наличием купонов от AliExpress!
Цена за 8/128 Global ROM. Чтобы получить такую цену, введите промокод 24WS30
Чтобы заказать правильно и быстро в любой город Украины, читайте нашу подробную инструкцию:
Как заказывать посылки Aliexpress в любой город Украины
А чтобы быть в курсе лучших предложений - рекомендую подписаться на наш канал Andro-Price AliExpress и Andro-Price Украина , где мы преподаем лучшие продукты