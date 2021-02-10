Планшет Xiaomi Pad 6 врывается в бюджетный сегмент – всего 8 729 за Snapdragon 870, 4 динамика Harman Kardon и 144 Гц дисплей!

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МОЩНОСТЬ И МУЛЬТИМЕДИА

Любители гаджетов, внимание! Компания Xiaomi предлагает свой новый планшет Pad 6 по невероятно привлекательной цене. Эта модель сочетает в себе 11-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, мощный процессор Snapdragon 870, двойную камеру 13+8 Мп, емкий аккумулятор 8840 мАч и поддержку Google Pay.

Звук здесь от Harman Kardon, 4 динамика – мощные, чтобы вы могли наслаждаться контентом. Зарядка здесь тоже относительно быстрая – 33 Вт достаточный уровень для планшета, особенно за эти деньги.

Xiaomi Pad 6 – это идеальный выбор для просмотра видео и игр, а также для производительной работы в дороге. Высокое качество и привлекательная цена делают его настоящей находкой.

Поспешите воспользоваться уникальным предложением и купите планшет Xiaomi Pad 6 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти всего за 8 729 грн! Горячая цена, но спешите – актуальность предложения ограничена наличием купонов от AliExpress!﻿

Xiaomi Pad 6 – 8 729 грн

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