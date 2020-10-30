По каким критериям выбирать смарт-часы

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На что обратить внимание при выборе сарт-часов

Раньше умные часы считались гаджетом будущего. Сейчас их может приобрести даже человек с весьма ограниченным бюджетом. Такое небольшое компьютеризированное устройство обладает обширным функционалом. С его помощью можно не только узнавать, который час, но и совершать звонки, проверять работу сердца, пульс, подсчитывать поглощенные калории, мониторить количество шагов, совершенных за день. Это далеко не все возможности, а только тот минимум, который встречается в каждой модели смарт-часов. Как подобрать хороший вариант? Есть несколько важных критериев.

Пользуются смарт часы в Киеве и других городах большой популярностью. За время своего существования они стали самым настоящим трендом. Но далеко не все знают, как их выбрать и вообще использовать. Для большинства это просто модная техника, которая дополняет их образ.

Для чего нужны смарт-часы?

Производители сейчас предлагают широкое разнообразие функций, но не стоит забывать, что основное назначение таких часов - сообщать владельцу, который сейчас час. Именно поэтому большой акцент делается на модном циферблате. Качественно сделанные смарт-часы подчеркивают стиль и тенденции нашего времени.

Многие пользователи часто путают обычный фитнес браслет https://eldorado.ua/fitnes-brasleti/c1197092/ с часами. Ошибка действительно распространенная. Да, при помощи обоих гаджетов получается проверить пульс, узнать уровень кислорода в крови, посчитать шаги, калории, но смарт-часы обладают гораздо большим функционалом. Использовать их можно в автономном режиме или подключив к своему смартфону.

На что обратить внимание при выборе?

Чаще всего потенциальные покупатели подбирают себе часы по цене и внешнему виду. Да, дизайн важен, но это не основной критерий. Производители предлагают большое разнообразие форм, декора корпуса, циферблата. Есть спортивные, повседневные, люксовые модели. Можно найти что-то на каждый день, для пробежек или на выход.

Рекомендуется обращать внимание на:

наличие базовых функций по типу диктофона, прогноза погоды, калькулятора;

возможность синхронизации с мобильным, чтобы получать уведомления, обмениваться информацией;

установку различных приложений;

настройку и координацию маршрута;

наличие биометрических датчиков;

присутствие функции «анти-потеря смартфона»;

активацию важных мероприятий.

Через большинство умных часов можно даже разговаривать, главное, чтобы в корпус предусматривалась установка сим-карты. Лучше брать ту, которая не привязана к смартфону, так будет намного удобнее.

Выводы

Смарт-часы - идеальный вариант, если кому-то нужна компьютерная версия фитнес-инструктора. Такой гаджет подсчитает все калории, шаги, расскажет о состоянии здоровья. Функциональные модели позволяют совершать звонки, устанавливать напоминания о событиях, даже получать уведомления и письма, которые приходят на смартфон. Такой компактный компьютер значительно облегчит жизнь.