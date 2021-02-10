По стопам Евросоюза: в США хотят принять единый стандарт порта для зарядки

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Пока только есть предложение перейти на USB Type-C для всех гаджетов

В последние годы выход практически каждого iPhone сопровождается слухами, что Apple все же перейдет на светлую сторону добра и откажется от Lightning в пользу USB Type-C. Но компания упорно держится за проприетарный и устаревший стандарт. Поэтому в Европе решено ее и другие компании «ломать через колено» — утвержден единый разъем для гаджетов. Начиная с лета 2024 года, все смартфоны, электронные книги, портативные консоли, наушники, планшеты и прочие гаджеты должны обладать портом USB Type-C.

Прекратить тягомотину с различными разъемами и ударить по Apple вознамерились и на ее вотчине — США. Нашлись три американских сенатора, которые выступили с инициативой о введении унифицированного разъема и направили соответствующее предложение министерству торговли США. Они сослались на волеизъявление граждан, которые устали от необходимости использовать различные кабели и зарядки.

Среди преимуществ такого шага сенаторы сослались на уменьшение объемов электронных расходов, комфорт для пользователей и экономию средств. Они считают, что Евросоюз поступил правильно, введя единый стандарт зарядки. Европейские чиновники смогли противостоять давлению крупнейших технологических компаний, сопротивлявшихся этой инициативе. В своем письме сенаторы сослались на опрос, где около 40% респондентов заявили, что минимум единожды сталкивались с проблемой невозможности зарядить гаджет из-за отсутствия совместимого разъема.

Стоит понимать, что это лишь инициатива, которая должна пройти этап обсуждения и одобрения. Только после закрепления на законодательном уровне требования об установке единого стандарта, можно будет говорить о том, что Apple все же вынуждена будет похоронить Lightning. Правда, если верить слухам, компания и так собирается это сделать в 2023 году с выходом iPhone 15.

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Источник: techcrunch﻿