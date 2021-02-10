POCO C65 – большой экран и быстрая зарядка QC 3.0 за доступную цену – всего 3 964 грн!

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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗА МАЛЫЕ ДЕНЬГИ

Компания POCO продолжает радовать поклонников доступных смартфонов новой моделью – POCO C65. Этот бюджетный аппарат сочетает большой экран, быструю зарядку и интересный дизайн.

POCO C65 оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Это обеспечивает плавность анимации и комфортный просмотр контента. Сердцем смартфона является восьмиядерный процессор Helio G85, хорошо показывающий себя в играх и повседневных задачах.

Для фотографий используется основная камера 50 Мп и дополнительная 2 Мп. Фронтальная камера имеет 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительную работу, а быстрая зарядка 18 Вт (Quick Charge 3.0) помогает подзарядить смартфон чуть более часа до сотни.

POCO C65 предлагает оптимальное сочетание характеристик и стоимости. Его можно приобрести по доступной цене 3 964 грн. Так что если ищете недорогой новый смартфон с большим экраном – выбирайте новый POCO C65!

Poco C65 - от $106 (3 964 грн)﻿

Цена за версию 6/128

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