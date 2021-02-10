Где купить дешевле?

POCO F3 по низкой цене на распродаже AliExpress

10.01.2022 647 0

На AliExpress стартовала распродажа «зимняя ликвидация», в рамках которой на целый ряд товаров будут предлагаться со скидкой. В каталог устройств, которые можно приобрести по меньшей цене попала модель POCO F3. Прямо сейчас версию с 6/128 Гб памяти можно урвать за $271,88. Но чтобы ценник стал таким необходимо использовать промокод, который вы найдете ниже.

 

POCO F3 по низкой цене на распродаже AliExpress – фото 1

 

Напомним, что POCO F3 стал перелицованной версией Redmi K40, который был выпущен для рынка Китая. Это модель, построенная на базе процессора Snapdragon 870 с видеоускорителем Adreno 650. В ее активе AMOLED-дисплей Samsung E5 диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 пикселей.

 

Емкость аккумуляторной батареи POCO F3 составила 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 12 for POCO, обладает фронтальной камерой на 20-мегапикселей и тремя датчиками изображения на задней панели 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ультраширик, f/2.2) + 5 Мп (телемакро, f/2.4). Имеется порт USB Type-C, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 2.1 и GPS.

 

POCO F3

Предложение для РФ

Цена: $271,88 - https://ali.ski/ubALY

Промокод "ZIMASALE1700" + купон магазина $3

Poco F3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.01.2022

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
POCO F3 по низкой цене на распродаже AliExpress