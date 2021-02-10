POCO F3 по низкой цене на распродаже AliExpress

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На AliExpress стартовала распродажа «зимняя ликвидация», в рамках которой на целый ряд товаров будут предлагаться со скидкой. В каталог устройств, которые можно приобрести по меньшей цене попала модель POCO F3. Прямо сейчас версию с 6/128 Гб памяти можно урвать за $271,88. Но чтобы ценник стал таким необходимо использовать промокод, который вы найдете ниже.

Напомним, что POCO F3 стал перелицованной версией Redmi K40, который был выпущен для рынка Китая. Это модель, построенная на базе процессора Snapdragon 870 с видеоускорителем Adreno 650. В ее активе AMOLED-дисплей Samsung E5 диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 пикселей.

Емкость аккумуляторной батареи POCO F3 составила 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 12 for POCO, обладает фронтальной камерой на 20-мегапикселей и тремя датчиками изображения на задней панели 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ультраширик, f/2.2) + 5 Мп (телемакро, f/2.4). Имеется порт USB Type-C, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 2.1 и GPS.

POCO F3

Предложение для РФ

Цена: $271,88 - https://ali.ski/ubALY

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