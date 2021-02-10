Poco F5 замечен в базе данных IMEI, мы были не правы...

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POCO F5 это не Redmi K60

Мы уже привыкли к тому, что серия POCO F это переименованная Redmi K для рынка Китая и до недавнего времени мы сами называли Redmi K60 будущим POCO F5. Но почему-то в этом году хорошо работающая схема, кажется, дала сбой.

Новое устройство, появившееся в базе данных FCC IMEI, имеет номер модели 23049PCD8G и псевдоним POCO F5. Это же устройство было замечено на сертификации IMDA на прошлой неделе.

По информации издания, кодовое название «мрамор» связано с устройством 23049PCD8G. Но китайский вариант этого устройства это не K60, а будущийRedmi Note 12 Turbo (или Note 12T). Ранее утверждалось, что на мировом рынке, устройство может получить название POCO X5 GT. Однако теперь кажется, что он будет переименован в качестве POCO F5.

Согласно сообщениям, Redmi Note 12 Turbo будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+ с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев. Чип Snapdragon 7-й серии следующего поколения, вероятно, будет называться Snapdragon 7 Plus Gen 1. Также он получит до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Устройству прочат аккумулятор нестандартной емкости на 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Почему в этом году флагманы POCO немного снизили в должности и не дали им чипы флагманской 8 линейки Snapdragon чуть-чуть не понятно, но возможно это сделано ради уменьшения внутренней конкуренции с будущей линейкой 13T. Так что ждем новых подробностей и надеемся, что такое решение не сделает популярную линейку субфлагманов хуже.

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Источник: gizmochina