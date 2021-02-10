POCO F5 и POCO F5 Pro на живых фото, наконец-то официально

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Наконец-то официальное подтверждение новой линейки POCO F5

Слухи о смартфонах будущей линейки POCO F ходят по сети уже довольно давно. И вроде бы мы уже все знаем, известные инсайдеры говорили обо всем не раз. Но с этими смартфонами было не все так просто, даже дата презентации, которую нам сглазили на 7 апреля, не подтвердилась и с прогнозами люди стали более осторожными.

И вот после такого официального подтверждения произошедшее на днях уже можно на 100% утверждать какие-то будут смартфоны.

POCO F5

Смартфоны POCO F5 и F5 Pro прошли сертификацию FCC и теперь в сети появились фотографии обоих устройств с соответствующими сертификатами FCC. Эти устройства представляют собой POCO-версии Redmi Note 12 Turbo и Redmi K60 соответственно, популярные смартфоны дочернего бренда Xiaomi Redmi.

POCO ﻿F5 Pro

Ознакомиться с их подробными характеристиками можно в анонсе на нашем сайте и в видеообзоре на канале по ссылкам:

Анонс Redmi Note 12 Turbo ( POCO F5)

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Обзор Redmi K60 ( POCOF5 Pro)

Главным смыслом этой новости стало именно то, что это уже официальное подтверждение выхода смартфонов и, как правило, после таких сертификаций к анонсу проходит не более двух недель. Поэтому ждем официальных постеров с датой релиза в ближайшие дни.

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Источник: xiaomiui