Poco M3 - новый король бюджетников от Xiaomi представлен

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Xiaomi показали Poco M3 - новый недорогой смартфон с ценником по предзаказу от $129

Компания Xiaomi под брендом Poco выкатила новую модель — Poco M3. Новинка получила уникальный дизайн и ряд интересных черт, призванных выгодно выделить ее на фоне конкурентов. В этом году компания уже отметилась выходом нескольких устройств, где самыми интересными стали Poco F2 Pro и Poco X3 NFC. И теперь мы рассказываем об очередном потенциальном хите компании — Xiaomi Poco M3.

Преимущества, которые могут сподвигнуть на покупку





По мнению Xiaomi, покупателей в Poco M3 должны привлечь:

необычный дизайн (камера в стиле OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition);

аккумулятор емкостью 6000 мАч + быстрая зарядка на 18 Вт;

флеш-накопитель UFS 2.2 в старшей версии с 128 Гб памяти;

смена чипа MediaTek (в Poco M2) на процессор от Qualcomm;

48 Мп камера в трио датчиков на тыльной стороне;

большой дисплей с сертификатом Wideline L1;

цена.

Окажутся ли в итоге эти параметры выигрышными и позволят завоевать лояльность пользователей, покажут продажи, которые, кстати, стартуют с 27 ноября. На стороне смартфона и ценник в $149 за версию с 4/64 Гб (UFS 2.1) и 169$ просят за модификацию с 4/128 Гб (UFS 2.2) памяти.

Дизайн, дисплей и железо Poco M3

У Poco M3 классические размеры как для бюджетника и стоит отметить достаточно умеренную толщину корпуса с оглядкой на наличие емкой батарейки. Лицевая панель почти полностью занята экраном, есть заметный подбородок и с расположением селфи-камеры не стали как-то особо извращаться — для нее приготовили каплю-вырез.

Главная «инновация» — оформление специальной площадки черного цвета на всю ширину корпуса, куда встроили датчики основной камеры и логотип компании. Согласитесь, свежо же выглядит? Но в тоже время и спорно, найдется немало тех, кому такой огромный «остров» может не зайти.

Poco M3 удостоился IPS‑матрицы диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+ и восьмиядерного процессора Snapdragon 662. Это не самый новый и мощный чип в модельном ряду Qualcomm. Но тут и не стояла цель предложить максимальную мощность.

В целом производительности процессора вполне хватит для выполнения повседневных функций с ловкостью, которая присуща флагманам. Но при запуске ресурсоемких приложений на Poco M3 вроде игр точно стоит ждать проседания кадровой частоты и предстоит снизить графические настройки. Главное, что не гарантирует смартфон — большой запас мощности на несколько лет вперед, но для большинства это и не нужно.

Камеры и автономность Poco M3

Камеры тут такие:

основной модуль на 48 Мп с диафрагмой f/1.79, размер пикселя 1,6 мкм, когда четыре соседних пикселя объединены в один;

макрообъектив на 2 Мп с апертурой f/2.4;

датчик глубины на 2 Мп со светосилой f/2.4;

фронталка на 8 Мп с диафрагмой f/2.05.

По традиции бюджетники Xiaomi — не самые сильные камерофоны, но снимают вполне достойно для своего сегмента. По части датчиков Poco M3 не особо впечатляет. В первую очередь скепсис вызывает наличие двух датчиков для анализа глубины и макросъемки, в которых нет какого-либо особого прока. Основной модуль интересный и ставка сделана на него, он заточен на повышения качества снимков в условиях плохого внешнего освещения.

Чипсет в смартфоне вполне современный (11 нм), Android свежий и батарея большая на 6000 мАч. Соответственно, время автономной работы должно быть очень хорошим. Сам производитель декларирует 196 часов прослушивания музыки и 17 часов записи видео на одном заряде.

Любопытный нюанс — в комплекте с Poco M3 идет зарядный адаптер мощностью 22,5 Вт, тогда как сам мобильник поддерживает зарядку на 18 Вт. Из прочих черт новинки отметим боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников, поддержку Bluetooth 5.0 и операционную систему Android 10 с надстройкой MIUI 12 для Poco.

Как купить Poco M3 по низкой цене?

Редакции AndroNews удалось раздобыть эксклюзивные промокоды: ANDRONEWS64 и ANDRONEWS128, которые позволяют купить Poco M3 по $129 и $149, в зависимости от версии. Ссылка на страницу товара

Технические характеристики Poco M3 Размеры и вес 162,3х77,3х9,6 мм, 198 грамм Операционная система Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 for POCO Дисплей 6,53 дюйма, 2340х1080 точек (FullHD+), IPS, соотношение 19,5:9, контрастность 1500:1, 395ppi, NTSC 70%, Corning Gorilla Glass 3 Платформа Чипсет Snapdragon 662, 8 ядер (2 ядра Kryo 260 до 2,0 ГГц,), 64 бит, 11 нм Графический чип Adreno 610 Оперативная память 4 Гб, LPDDR4x Постоянная память 64/128 Гб, UFS 2.2 (UFS 2.1 в версии 64 Гб) + microSD до 512 Гб Основная камера Камера с тремя модулями: основной: 48 Мп, 0,8 мкм, 1,6 мкм 4-в-1, f/1.79. 6P, AF

макромодуль: 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4

датчик глубины 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4 Фронтальная камера 8 Мп, f/2.05, 1,12 мкм Аккумулятор Li-ion 6000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт (в комплект входит блок на 22,5 Вт) Сеть 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8 4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Две Nano-SIM-карты или Nano-SIM + карта памяти Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце) Разъемы 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C Дополнительно два динамика Степень защиты не заявлена Цвета черный, синий, желтый Цена 4/64 Гб — 129$ 4/128 Гб — 149$



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Источник: poco﻿﻿