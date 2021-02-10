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Успей купить по меньшей цене POCO M3 Pro 5G, камеру Xiaomi Yi и наушники Haylou

Многие интернет-продавцы практикуют распродажи и скидки. Это дает покупателям широкие возможности пополнять свой парк гаджетов и покупать разнообразные товары по сниженной цене. Но если о крупных распродажах мы знаем заблаговременно и можем подготовиться к ним, то вот найти акции и предложения со скидкой на определенные товары, которые действуют ограниченное время, бывает непросто.

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Poco M3 Pro 5G

Характеристики: Dimensity 700, IPS 6.50" 90Hz FullHD+, 5000 мАч, камера 48 Мп

Версия: 4/64 Гб - $154 RU/$159 UA

Версия: 6/128 Гб - $174 RU/$179 UA

Промокоды: "POCOTREND"RU/"10M3PRO"UA

https://bit.ly/3wiGYZa

Xiaomi Yi - купольная камера

Характеристики: Dome Guard Camera, 1080P (Full-HD), обзор 360°, YI Home APP

Версия: Camera Only

Цена: $20,20 - https://lite.al/WwJr07

Промокод "2XJRMRJJ5WJW" + купон магазина $2

Haylou - беспроводные наушники

Характеристики: T15, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 2200 мАч, IPX5

Цена: UA $18,28/RU $21,28 - https://lite.bz/Y3_Z7

Промокод "FLASHDEALS01"UA