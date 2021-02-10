POCO M6 Pro – новый бюджетный смартфон уже доступен всего за 6 153! Hellio G99-Ultra, камера с OIS и 120 Гц дисплей!

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Свежая новинка

Внимание всем поклонникам бренда POCO! Компания вчера анонсировала свой новый бюджетный смартфон – POCO M6 Pro, а сегодня нам дают возможность приобрести по прекрасной цене. Эта модель отличается современным дизайном, мощной внутренностью и доступной ценой.

POCO M6 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, производительным процессором Helio G99-Ultra, основной камерой на 64 МП с оптической стабилизацией и емкостным аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой 67.

Среди других преимуществ модели – современный дизайн, защита от брызг IP54, Bluetooth 5.2, NFC и большой объем встроенной памяти – 8/256 ГБ. Также впервые для линейки здесь установлен сканер отпечатков под дисплеем.

До завтрашнего дня, 10:00 по киевскому времени новинка доступна по сверхкрутой цене - $159 - так что если вам нужен смартфон с большим объемом памяти и достойным процессором, но не хотите переплачивать за 5G - немедленно забирайте этот смартфон по крутой цене!﻿

Poco M6 Pro - 6 153 грн

Цена за 8/256. Чтобы получить такую цену, введите промокод 24WS20

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