POCO X3 GT по отличной цене на распродаже!

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Срочные новости! Если вы находитесь в поиске хорошего смартфона по вменяемой цене, то вот вам информация для размышления. Сейчас на AliExpress продолжаются распродажи и есть возможность урвать по меньшей цене модели прошлого года. Например, POCO X3 GT, на который сейчас выставлен невысокий ценник.

Так, версию с 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб можно купить за 18 549,94руб. (РФ) или $238,99 (Украина). Только не забываем применять промокод и прибегать к помощи купона магазина.

Напомним, что Poco X3 GT построен на базе Dimensity 1100, предлагает 6,67-дюймовый экран разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 67 Вт и фронтальный объектив на 16-мегапикселей.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой MIUI 12.5 и предложит три датчика в основной камере 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

POCO X3 GT

Цена: RU 18 549,94 руб/UA $238,99 - https://ali.ski/q0y7g

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